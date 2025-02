Celebrities Days 2025 : Un Hommage vibrant à 40 talents africains à l’occasion du FESPACO

publicite

La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) a été marquée par la 5e édition des Celebrities Days, un événement prestigieux qui a célébré les talents africains du cinéma, des sports et des médias. Le dimanche 23 février 2025, l’hôtel de ville de Ouagadougou s’est transformé en un écrin de glamour pour accueillir cette soirée dédiée à la reconnaissance des mérites.

Initiés par Georgette Paré de Casting Sud, en collaboration avec Issaka Sawadogo, Aïcha Dabré et Ardiouma Soma, depuis 2017, les Celebrities Days visent à mettre en lumière les personnalités qui contribuent au rayonnement de la culture africaine. Cette année, 40 célébrités ont été honorées, soulignant l’importance de cet événement dans le paysage culturel africain.

« Il s’agit pour nous d’assurer et pérenniser le FESPACO à travers notre touche innovante », a déclaré Georgette Paré, soulignant l’ambition de l’événement de fédérer les acteurs des industries culturelles et créatives.

La soirée a été marquée par des moments d’émotion, notamment l’hommage rendu au réalisateur malien Souleymane Cissé, décédé peu avant le FESPACO. Sa fille a reçu un trophée en sa mémoire, un geste qui a profondément touché l’assistance.

Parmi les personnalités honorées, l’actrice ghanéenne Jackie Appiah et le cinéaste sénégalais Souleymane Kebe ont reçu des trophées d’honneur pour l’ensemble de leur œuvre. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a également été honoré pour son leadership et sa jeunesse.

Cette année, les organisateurs ont innové en incluant les acteurs des médias parmi les célébrités honorées. « Si on parle de célébrité aujourd’hui, c’est bel et bien grâce au travail énorme que font les hommes et femmes de médias », a expliqué Georgette Paré.

Le journaliste éditorialiste, Directeur de publication du média en ligne Kulture Kibare, et 3 de ses confrères de la presse ont ainsi été honorés pour leur travail, une reconnaissance qui a suscité une vive émotion.

« Cette distinction vient s’ajouter au Prix de la meilleure critique journalistique que j’ai obtenu à la 4e Nuit des Lompolo », a déclaré Malick SAAGA, exprimant sa gratitude.

Les célébrités honorées ont exprimé leur gratitude et leur émotion face à cette reconnaissance. « Je suis très honoré de recevoir cette distinction parce que ça encourage tout le travail qu’on fait, c’est une reconnaissance pour nous », a déclaré Souleymane Kébé, producteur de film.

Lazar Minoungou a quand-à lui, salué la passion de Georgette Paré, soulignant son engagement à mettre en lumière les acteurs qui œuvrent pour le continent africain. « Je suis tout simplement honoré pour ce mérite.

Georgette Paré est une femme qui a toujours eu l’amour pour son métier, donc je crois que ce qu’elle organise de ce festival émane de cet amour, de cette passion qu’elle a pour le 7e art et c’est pour cela qu’on est là », a-t-il confié.

Les Celebrities Days 2025 témoignent de la richesse et de la diversité des talents africains.

Djamila WOMBO et Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaires)

Burkina 24

