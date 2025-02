Lutte contre la piraterie audiovisuelle : Les acteurs en conclave à Ouagadougou

publicite

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) en collaboration avec la Plateforme des régulations de l’audiovisuel des États membres de l’UEMOA et de la Guinée a organisé un colloque international le lundi 24 février 2025 à Ouagadougou. Ce colloque, sur le thème de la « lutte contre le piratage des contenus audiovisuels via internet », se tient en marge de la 29ème édition de la biennale du cinéma africain prévue du 22 février au 1er mars 2025.

L’objectif principal de cette rencontre est de réunir des experts en régulation, des professionnels de la communication, des acteurs du cinéma et autres parties prenantes pour réfléchir aux solutions à apporter au problème du piratage des contenus audiovisuels en ligne. Il s’agit également d’envisager une réponse commune et concertée à ce phénomène.

De ce fait, le président du CSC, Louis Modeste Ouédraogo, a souligné l’importance de maîtriser l’audiovisuel, un « domaine de souveraineté » pour chaque État. Il a d’ailleurs insisté sur la nécessité de contrer les programmes diffusés sans contrôle sur le territoire, souvent non conformes aux lois, us et coutumes locaux.

« L’audiovisuel est un domaine important, un domaine de souveraineté ou chaque États devraient pouvoir en avoir la totale maîtrise. Les contenus qui sont diffusés en direction de nos populations peuvent ne pas être conforme aux lois, à nos us et coutumes, à nos mœurs voila pourquoi il est important que les régulateurs réfléchissent déjà à comment contrer tous les programmes qui sont diffusés sans contrôle sur son territoire.

Au delà, il y a que la piraterie nuit à la création alors que nous savons que nous avons également pour mission de promouvoir la création audiovisuelle pour qu’il y ait la diversité, pour qu’il ait le pluralisme », a-t-il argué.

Quant au ministre en charge de la communication et de la culture, Gilbert Ouédraogo qui a représenté le premier ministre, il a rappelé le rôle crucial des instances de régulation dans la lutte contre le piratage et la promotion de la culture nationale dans les activités du secteur de la communication.

En outre, il a salué l’initiative de la plateforme de l’UEMOA, qui, sans nul doute permettra de partager les bonnes pratiques, de mutualiser les moyens et de disposer de législations fortes et harmonisées pour combattre efficacement le piratage des contenus audiovisuels via internet.

En rappel, la plateforme des régulateurs de l’audiovisuel des pays membres des pays membres de l’UEMOA et de la Guinée a été créée en mars 2014 à Ouagadougou. Sa mission principale est d’instaurer un cadre de solidarité et de développement entre ses membres par des débats, des colloques, des échanges d’idées et d’expériences dans le domaine de la régulation et du développement de l’audiovisuel.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

