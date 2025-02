Grand prix 14 : Nassirou Sorgho remporte la 8e édition

publicite

Pari à nouveau tenu pour Aboubacar Tiemtoré dit 14. La 8e édition du grand prix qui porte son nom s’est disputé à Ouagadougou en face du Palais du Mogho Naaba Baongho le dimanche 23 février 2025. Ce grand prix rendait d’ailleurs hommage au Mogho Naaba.

C’est Nassirou Sorgho de l’AS Bessel qui a volé la vedette à ses adversaires et coéquipiers. Et pourtant, après plus de 3 heures de course, c’est Saturnin Yaméogo de l’Association des jeunes cyclistes de Koudougou qui est au-devant dans le sprint d’arrivée. Croyant avoir remporté la compétition, il lève les mains avant la ligne d’arrivée.

Mais, Saturnin se fait voler par Nassirou Sorgho qui entendait enregistrer sa première victoire. Il franchi le premier, la ligne d’arrivée dans une course qui a duré 3h00’’25 soit une vitesse moyenne de 32,807 km/h. Daouda Soulama termine la course à la troisième position devant Urbain Bamouni (AS Bessel) et Wahabou Bouda (AJCK).

Une victoire grâce à la détermination

« Le sprint, c’est mon travail. Je ne suis pas un bon rouleur. Il était devant moi, je l’ai suivi et j’ai accéléré pour le dépasser. Comme il y avait la fatigue, les gens ne savaient pas que j’allais gagner parce que je suis un nouveau coureur », explique Nassirou Sorgho. Il espère une bonne saison.

Quant au promoteur Aboubakar Tiemtoré dit 14, c’est le bonheur total après avoir pu tenir cette 8e édition. « Nous organisons cette compétition sans véritable moyen. Mais le Mogho Naaba Baongho nous a toujours encouragé à travailler. Nous sommes venus ici pour lui rendre hommage », explique Aboubakar Tiemtoré dit 14.

La 9e édition sera un hommage à Francis Ducreux. « Nous tenons à lui rendre hommage parce qu’il a contribué à l’organisation du Tour du Faso », ajoute Jeune premier.

Les organisateurs plus de nouveauté lors des prochaines éditions afin de toucher apporter leur touche au développement du cyclisme burkinabè.

