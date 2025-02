FESPACO 2025 : Les ministres de la culture du Togo, du Mali et du Sénégal reçus à la Primature

publicite

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce lundi 24 février 2025, une audience aux ministres en charge de la Culture du Mali, du Sénégal, du Togo et au Secrétaire général du ministre chargé de la Culture du Niger.

Ils ont été accompagnés à cette entrevue par le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Présentes dans le cadre de la 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), ces personnalités sont allées présenter leurs civilités au Chef du Gouvernement.

« Nous sommes venus saluer les plus hautes autorités du Burkina Faso, à savoir le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, pour nous avoir accepté et accordé cette hospitalité légendaire.

Depuis quelques jours, nous sommes dans cette belle ville de Ouagadougou, à l’occasion de la 29ᵉ édition du FESPACO. Nous remercions l’ensemble du Gouvernement et le peuple burkinabè pour toutes les commodités offertes à toutes les délégations », a expliqué le ministre malien de l’Artisanat, de la Culture et de l’Industrie hôtelière, Mamou Daffé, à l’issue de l’audience.

Après avoir salué l’organisation réussie du FESPACO, le ministre Mamou Daffé a fait savoir que le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a partagé avec la délégation l’importance de la fraternité panafricaine et la nécessité pour les pays africains de se donner la main avec pour socle la culture.

Pour la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Sénégal, Khady Diène, « c’est à travers l’art et la culture que nous pouvons véritablement accompagner nos différentes autorités à asseoir une politique de développement durable ».

Opinant sur le niveau actuel du cinéma africain et la place de la culture dans le développement du continent, elle a affirmé : « À l’heure actuelle, on peut se satisfaire du cinéma africain, même si des efforts restent à faire. Nous avons besoin de la culture pour accompagner notre jeunesse. Notre jeunesse doit avoir comme boussole nos différentes cultures. Nous avons partagé la même histoire et c’est le lieu de tout faire pour la perpétuer pour les générations actuelles et futures », a-t-elle soutenu.

La ministre de la Communication, des Médias et de la Culture du Togo, Yawa Ahofa Kouigan, a souligné, quant à elle, la convergence de vue de ces personnalités réunies par le Fespaco 2025 sur l’importance de la culture qui transcende les barrières artificielles que sont les frontières.

Selon elle, par les temps qui sont les nôtres aujourd’hui, il est de plus en plus évident que c’est sur le socle culturel que nous pouvons bâtir l’épanouissement, la prise de conscience et le progrès de notre continent.

Source : 𝐃𝐂𝐑𝐏/𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞

