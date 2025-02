Technologie : Le Sénégal lance une nouvelle stratégie numérique

publicite

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement lancé le lundi 24 février 2025 la nouvelle stratégie numérique du Sénégal, baptisée « New Deal Technologique ». Ce projet vise à réduire les inégalités socio-économiques, accélérer la digitalisation de l’administration et favoriser l’émergence d’une économie numérique compétitive.

La suite après cette publicité

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, a souligné l’importance de la stratégique du numérique pour accroître la compétitivité, affirmer la souveraineté et favoriser la prospérité. Face aux défis liés à l’inclusion, au développement durable et à la gouvernance, le Sénégal mise sur l’innovation et la technologie pour garantir un avenir meilleur à sa population.

Le « New Deal Technologique » repose sur plusieurs piliers. Il s’agit, entre autres, d’un accès universel à Internet avec une connectivité de qualité et à coût abordable, d’une identité numérique unique basée sur la biométrie pour sécuriser les transactions et les services administratifs, d’un guichet unique citoyen, véritable interface centralisée pour simplifier les démarches administratives.

Le chef de l’Etat a insisté sur la nécessité de développer un écosystème entrepreneurial solide, centré sur les PME et startups technologiques. « Notre ambition est d’accompagner l’émergence de champions nationaux capables de rayonner à l’échelle continentale et internationale », a déclaré le président de la République.

Dans un monde dominé par les géants technologiques internationaux, le Sénégal entend réduire sa dépendance vis-à-vis des solutions étrangères. Pour cela, le gouvernement prévoit de sécuriser les infrastructures et protéger les données critiques.

Source : RTS

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite