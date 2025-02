Sport et Cinéma : « Celebrity Pro » pour faciliter des partenariats entre les acteurs des deux secteurs

Le comité d’organisation des Celebrities Days a organisé, le lundi 24 février 2025, à Ouagadougou, « Celebrity Pro ». Cette activité est un cadre d’échange entre les acteurs du sport et du cinéma en vue de parvenir à des partenariats fructueux.

Placée sous le thème « Célébrités, sport et cinéma : Quelles perspectives pour le développement du cinéma ? », “la Celebrity Pro” est l’innovation de la 5e édition des Celebrities Days.

Selon Georgette Paré, la promotrice, associer les deux entités, sport et cinéma, pour mener une activité serait bénéfique pour les acteurs des deux secteurs.

« Nous n’avons pas assez d’investissements au niveau du cinéma et nous pensons qu’avec des partenaires comme les célébrités du sport, cela peut contribuer à donner un coup de pouce à notre cinéma, car eux-mêmes sont célèbres grâce à l’image », a-t-elle confié.

Au sortir de la rencontre, l’ex-international burkinabè Préjuce Nacoulma, a salué l’initiative des Celebrity Pro. Pour lui, elle permettra aux acteurs sportifs de s’imprégner des différentes possibilités de partenariat dans le domaine du cinéma et lèvera leurs inquiétudes concernant leurs investissements dans ce secteur.

« Notre carrière est tellement courte que souvent, on a peur de venir investir dans quelque chose où on n’aura pas vraiment un retour favorable. Mais à écouter madame Paré et les acteurs présents ici, je pense qu’il y a quelque chose à faire », a-t-il relevé.

La réticence à investir des acteurs sportifs dans le milieu du cinéma n’est pas seulement présente au Burkina, mais malheureusement partout en Afrique, a laissé entendre l’acteur ivoirien Axel Trésor. Il a indiqué que cette initiative tombe à point nommé dans le sens où il permettra de sensibiliser les acteurs sportifs pour qu’ils puissent comprendre un peu mieux le fonctionnement de ce domaine.

« On a des problèmes de financement et si ces derniers peuvent venir soutenir notre cinéma africain à travers des dons ou en tant que mécènes, ce serait vraiment bénéfique pour nous et pour la culture », a-t-il ajouté.

En rappel, 40 célébrités du cinéma et d’autres secteurs ont été magnifiés au cours d’une cérémonie de remise de trophées tenue, le dimanche 23 février 2025, à l’hôtel de Ville de Ouagadougou.

Aurelle KIENDREBEOGO et Djamila WOMBO (Stagiaires)

Burkina 24

