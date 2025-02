FESPACO 2025 : « Pays en lumière », une initiative lumineuse qui enchante Ouagadougou

publicite

L’avenue Monseigneur Thévenoud, abritant l’allée des cinéastes, transformée en une allée féérique, grâce à l’espace « Pays en lumière ». Cette initiative, portée par Aïcha Ouédraogo dite Aïcha Junior, illumine la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), offrant aux festivaliers un espace de découverte culturelle et de résilience. L’espace a été officiellement inauguré le mardi 25 février 2025.

La suite après cette publicité

La rue des cinéastes est l’un des plus grands attraits de cette 29è édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) grâce au projet Pays en lumière. Cet espace, bien plus qu’un simple décor lumineux, se veut un symbole de la résilience du Burkina Faso et un lieu de brassage culturel.

« Cette rue féerique que nous inaugurons aujourd’hui n’est pas qu’un assemblage de lumière et de magie, elle est le reflet de la résilience de notre pays, et de notre engagement à contribuer à ce que le Burkina Faso, reste toujours debout et fréquentable », a expliqué Aïcha Junior, l’initiatrice du projet ‘’Pays en lumière’’.

Aussi, ce projet, conçu pour célébrer la diversité du cinéma africain, offre aux visiteurs un voyage à travers les richesses culturelles et touristiques de plusieurs pays, dont le Burkina Faso, la Chine, le Niger et le Mali.

En plus, « Pays en lumière se veut un espace de résilience, de découvertes touristiques, de partage de brassage culturel, où il est donné de découvrir ou redécouvrir pour certains les valeurs culturelles et touristiques de nos pays : la Chine, le Burkina, le Niger, le Mali, à travers leurs sites touristiques de référence, leurs personnages, etc. », a souligné la promotrice.

L’initiative a rapidement conquis le cœur du public, devenant l’un des lieux les plus photographiés et partagés sur les réseaux sociaux. La réalisation de « Pays en lumière » a été rendue possible grâce au soutien de nombreux partenaires, dont le ministère des Affaires étrangères, la mairie de Ouagadougou et l’ambassade de Chine.

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a donc, salué l’initiative et la vision de sa promotrice. « Lorsque j’ai reçu la demande d’audience avec la mention d’objets d’espoir pour enchanter, pays en lumière, j’étais aussi sûr que les grands projets n’étaient que des instruments de folie. Et je crois que sa folie a apporté quelque chose de magnifique », a-t-il déclaré.

Les couleurs choisies pour l’illumination de l’espace revêtent une signification particulière, symbolisant la résilience et l’espoir du peuple burkinabè. « Les choix des couleurs et la symbolique des couleurs qui ont été expliquées, coïncidant avec un contexte dont nous vivons.

Et mon souhait aujourd’hui, c’est que cette lumière puisse continuer de briller dans les cœurs de chaque Burkina Faso, que cette lumière puisse se transporter dans les rues-points les plus sombres de Burkina Faso », a exprimé le ministre.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, a salué l’initiative et s’est engagé à la pérenniser lors des prochaines éditions du FESPACO. « Au vu de la convergence de la population sur le site Pays en lumière depuis sa construction, nous disons que le projet a déjà conquis les cœurs des festivaliers et des populations et mérite bien sa place de site d’animation pendant le FESPACO.

« Pays en lumière’’ est une initiative qui nous fait rêver pendant ce FESPACO et la commune de Ouagadougou s’engage d’ores et déjà à l’inscrire dans son programme d’activité à chacune des biennales du FESPACO », a-t-il déclaré.

Akim KY

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite