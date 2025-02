Guerre à l’Est de la RDC : La pression diplomatique s’accentue désormais sur Kigali

publicite

Guerre à l’Est de la RDC, le Royaume-Uni a décidé, le mardi 25 février 2025, de suspendre son aide financière directe au gouvernement rwandais jusqu’à ce que le pays des mille collines qui soutient l’offensive des rebelles du M23 prenne des mesures significatives pour le retrait de ses forces du territoire congolais.

Pour le Royaume-Uni, la prise de Goma et de Bukavu, les grandes villes de l’Est de la RDC par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda constitue une «violation inacceptable» de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la RDC, a dénoncé le ministre britannique des affaires étrangères, David Lammy après avoir rencontré les présidents Tshisekedi et Kagame, le weekend dernier.

Dans les décisions contenues dans ce communiqué, les autorités britanniques souhaitent limiter leurs activités de promotion commerciale avec le Rwanda. Également, ledit communiqué mentionne la cessation de la participation de haut niveau du Royaume-Uni aux événements organisés par le gouvernement du Rwanda.

Toutefois, les autorités britanniques préconisent une solution politique au conflit qui oppose les deux pays, et encourage en outre le gouvernement congolais à s’engager avec le M23 dans le cadre d’un dialogue inclusif.

Kigali a vite réagi à cette décision des autorités britanniques en notifiant que les «mesures punitives annoncées aujourd’hui par le gouvernement britannique en réponse au conflit dans l’est de la RDC où le Royaume-Uni a désormais clairement choisi son camp sont regrettables. Il est déraisonnable d’attendre du Rwanda qu’il compromette sa sécurité nationale et la sécurité des Rwandais. Ces mesures n’aident en rien la République démocratique du Congo, ni ne contribuent à trouver une solution politique durable au conflit dans l’est de la RDC ».

La pression diplomatique s’accentue désormais sur le Rwanda. La semaine dernière, le trésor américain a pris des sanctions contre le ministre rwandais de l’intégration régionale, James Kabarebe et le porte-parole du M23 Lawrence Kanyuka. Également la Belgique et l’Allemagne ont annoncé des sanctions contre le gouvernement rwandais pour son implication dans la guerre à l’Est de la RDC aux côtés des rebelles du M23.

