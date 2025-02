FESPACO 2025 : Une centaine de jeunes volontaires debout pour l’assainissement des lieux

publicite

Le Président de la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou, Maurice Konaté a procédé au lancement de la « Brigade verte U-Reporters pour l’assainissement du FESPACO 2025 », le mardi 25 février 2025. C’est une action de salubrité de cette 29ᵉ édition, assurée par des jeunes volontaire qui est mise en marche.

Une centaine de jeunes volontaire vont assainir les différents sites abritant la 29ᵉ édition du FESPACO. Ces jeunes auront pour mission de ramasser les déchets dans les différents sites. Il se font appeler « Brigade verte U-Reporters pour l’assainissement FESPACO 2025 ».

Pour le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, cette équipe va contribuer à rendre propre la ville de Ouagadougou durant cette biennale. « Ils ne sont pas des jeunes désœuvrés. C’est une très bonne œuvre. Vous êtes engagés volontairement à rendre ces sites de rassemblement propres afin d’offrir aux festivaliers un environnement agréable et accueillant durant toute la période du festival », a-t-il soutenu.

A ses dires, songer à un accompagnement de ces jeunes est une nécessité. « Ces jeunes ont accepté ramasser les déchets que leurs pairs ont laissés. À la sortie de ce FESPACO, nous allons réfléchir ensemble pour voir ce qu’il faut faire pour consolider cet esprit que nous avons mis en place durant cette édition », a-t-il promis.

Mamounata Drabo au nom des volontaires a rassuré sur l’engagement de l’équipe à faire de cette mission d’assainissement une réelle ambition. « Nous montrons que le respect de notre environnement est un devoir, un état d’esprit », a-t-elle dit.

Cette initiative a été possible grâce à l’accompagnement de l’UNICEF, à travers l’appui de la coopération italienne, de la Direction régionale de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi, ainsi que de l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS). À écouter le représentant de l’UNICEF, Yames Mugajus c’est un esprit de dévouement à encourager.

« Je salue cet esprit de dévouement. Ces jeunes contribuent à maintenir la ville de Ouagadougou propre. L’UNICEF va toujours continuer à les accompagner. L’UNICEF restera toujours à leurs côtés pour renforcer cette initiative de la brigade verte », a-t-il conclu.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

