Défense de l’espace AES : Le Burkina Faso assure désormais la présidence tournante du cadre de concertation des centres nationaux d’études stratégiques

Le Burkina Faso assure la présidence tournante du cadre de concertation des centres d’études stratégiques de l’AES. Le directeur général du Centre d’études stratégiques Mali, le général de brigade Satigui Sidibé a passé le bâton de commandement au directeur général du Centre national d’études stratégiques du Burkina, le général de brigade Aimé Barthélémy Simporé, ce mercredi 26 février 2025, à Ouagadougou.

Après plus d’un an à la tête du cadre de concertation des centres nationaux d’études stratégiques (CNES) de l’AES, le général de brigade Satigui Sidibé du Mali laisse la place à son homologue burkinabè, le général de brigade Barthélémy Simporé, directeur général du CNES.

Le président du cadre de concertation est chargé de coordonner la mise en œuvre du programme annuel conjoint d’activités élaboré chaque année de commun accord entre les trois États.

«La rencontre de ce matin (mercredi 26 février 2025, ndlr) marque officiellement la relance des activités du cadre de concertation avec notamment comme actes majeurs, la signature du mémorandum d’entente, la passation des charges de la présidence tournante et une discussion sur le rôle des CNES dans la construction de la confédération des Etats du Sahel », a signalé le président entrant, le général de brigade Barthélémy Simporé.

Il dit souhaiter que cette rencontre marque un tournant décisif dans le développement de leur cadre de concentration afin qu’ils parviennent à la création «d’une puissante synergie d’efforts et d’actions entre nos trois centres».

Il a souligné que dans le contexte actuel des pays de l’AES jalonné de défis politique, économique et sécuritaire, la contribution des CNES à la construction d’une «fédération stratège» est d’une «exigence absolue pour un Sahel stable, émergeant et géopolitiquement puissant dans un environnement régional et international plus en plus complexe et incertain ».

Le général de brigade Satigui Sidibé, président sortant du cadre de concentration, par ailleurs directeur général du CNES Mali nourrit l’espoir de voir le cadre de concentration des centres nationaux d’études stratégiques de l’AES atteindre ses objectifs sous le leadership éclairé des plus hautes autorités des trois pays et des structures d’appui.

Quant au colonel-major Mahamadou Nouhoun Bako, directeur général du CNES Niger, la rencontre à Ouagadougou est la concrétisation d’un des engagements qu’ils ont pris au cours d’une réunion virtuelle tenue le 22 novembre 2024, qui avait pour but de redynamiser le cadre de concertation de leurs institutions.

«Il s’agissait pour nous de renforcer la coopération entre nos centres et surtout de renforcer leur encrage institutionnel afin qu’ils puissent véritablement jouer leur partition en s’inscrivant dans la vision stratégique des autorités des États de la confédération AES», a-t-il confié.

Willy SAGBE

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

