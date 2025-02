FESPACO 2025 : « Yikian », un cri de résistance face au terrorisme

publicite

Le réalisateur burkinabè Alidou Badini a présenté son premier long métrage, « Yikian », en compétition pour le Grand Prix du Président du Faso dans la catégorie « Film du Burkina » au FESPACO 2025. Ce film poignant, dont le titre signifie « debout », aborde le thème du terrorisme qui frappe le Burkina Faso depuis dix ans, et lance un appel à la résilience et au courage des populations.

Mamoud vit dans un village avec sa petite famille et son père malade. Un jour, des terroristes arrivent dans le village, tuent le chef, sa famille et son enfant, et ordonnent à la population de quitter la localité. Mamoud refuse de partir et tente de convaincre ses camarades de rester pour organiser une unité d’auto-défense. Les terroristes s’en prennent à lui et à sa famille.

Mamoud refuse d’abandonner son village. Il est attaqué à plusieurs reprises et est sommé de quitter le village. Convaincu qu’une union peut permettre de faire une résistance aux terroristes, armé de courage, il décide de regrouper les jeunes qui sont restés pour défendre leur localité. Avec des fétiches et la bénédiction des ancêtres, il organise une résistance contre les forces du mal.

Le film « Yikian » de Alidou Badini, met en lumière la résilience, la bravoure, le retour aux sources et l’importance de l’union face à l’adversité.

« J’ai voulu à travers ce film apporter ma contribution pour une union dans la lutte contre le terrorisme. C’est un appel à ce que les jeunes puissent se mettre ensemble pour pouvoir s’organiser et de lutter contre le terrorisme. Le retour aux sources et un appel à toute la jeunesse à se mettre debout comme le titre du film pour combattre le terrorisme », a-t-il fait savoir après la projection. Egalement, il a fait savoir que le film donne une ouverture sur d’autres projets cinématographiques.

La projection du film a suscité une vive émotion chez les spectateurs, qui ont salué la force du message et la qualité de la réalisation. Harlette Soubeiga, cinéphile, a bien apprécié la projection du film le mardi 25 février 2025 à la Mairie centrale de Ouagadougou. Elle a souligné l’importance du film pour comprendre la réalité des populations vivant dans les zones touchées par le terrorisme.

« C’est un film très intéressant, plein d’émotions. J’ai fait un voyage d’émotion entre la peur et la crainte. Le film m’a permis de savoir ce que les gens vivent dans les zones attaquées. On a compris avec ce film que chaque personne déplacée, c’est toute une histoire qui est derrière. C’est une lutte acharnée qui ne finit pas du jour au lendemain, mais on sait qu’au final on va gagner », a-t-elle souligné.

« Yikian » est un film fort et engagé qui résonne avec l’actualité du Burkina Faso. Il témoigne de la capacité du cinéma à porter des messages d’espoir et de résistance, et s’impose comme un candidat sérieux pour le Grand Prix du Président du Faso.

