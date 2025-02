FESPACO 2025 : « Foulsaré » d’Ismaël Compaoré présenté au Ciné Burkina

publicite

Sélectionné dans la catégorie short du FESPACO, le court métrage Foulsaré d’Ismaël Compaoré a été projeté au Ciné Burkina, ce mercredi 26 février 2025. En 16 minutes, ce film relate la bravoure d’un militaire des forces spéciales affrontant mentalement un combattant d’Ansarul capturé lors d’une opération menée à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali. En gros, un sujet qui dessine la situation sécuritaire au Burkina Faso et son impact sur la vie de la population.

La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO) continue de dérouler son tapis. Au niveau des projections c’est, pour la deuxième fois, le court métrage Foulsaré d’Ismaël Compaoré qui a été passé au Ciné Burkina. C’est une réalisation qui a été inspirée de la situation sécuritaire des trois frontières notamment le sahel.

Foulsaré c’est l’histoire d’un présumé terroriste capturé lors de la riposte de l’attaque de Nassoumbou. Il est transféré dans une cellule où il est soumis à un interrogatoire intense. S’en suit un combat de prise de dessus psychologique entre ce soldat des forces spéciales et ce disciple de Malam Dicko. Le présumé terroriste cherche à justifier son engagement en évoquant son parcours, marqué par l’injustice et l’expropriation des terres minières. Le soldat reste droit dans ses bottes pour avoir ce qu’il veut, des informations.

Ce combat a été déporté dans une salle, les deux hommes séparés par une grille et des colères de part et d’autre. « Ce qui m’a amené à faire ce film, on voit des communiqués de presse pour annoncer des nombreux terroristes capturés, qu’est-ce qu’on en fait, je me suis posé la question, quel est leur sort et j’ai voulu comprendre », a indiqué le réalisateur.

Le film est inspiré selon lui, de l’attaque de Nassoumbou suivie de la riposte des FDS. D’ailleurs le nom du film est vient de la forêt de Foulsaré au Sahel. Le lieu de la riposte des soldats au lendemain de l’attaque. « Quand je fais mes recherches, je me rends compte que c’est un poumon vert situé entre le Burkina Faso et le Mali. Moi j’ai voulu partager une situation et chacun trouvera un message », a expliqué Ismaël Compaoré.

Ce film, en rappel, est en compétition au FESPACO 2025 dans la catégorie des courts métrages. Le réalisateur a dit espérer que non seulement l’œuvre soit adoptée mais aussi qu’il fasse bonne impression dans cette 29e édition.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

