Sommet de la commission économique Iran- Afrique : Le Burkina Faso officiellement invité

Le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur, Karamoko Jean Marie TRAORE a reçu en audience, le mercredi 26 février 2025, l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique d’Iran au Burkina Faso, Mojtaba FAGHIHI.

Au cours de cette audience, le diplomate iranien a annoncé de façon officielle au Chef de la diplomatie burkinabè, l’invitation de son pays au Burkina Faso, à prendre part au prochain Sommet de la commission économique Iran-Afrique qui se tiendra en République Islamique d’Iran en fin avril 2025.

Dans le cadre de cet évènement, les acteurs de la Chambre du commerce et d’industrie du Burkina Faso sont particulièrement attendus à Téhéran, pour nouer et renforcer les liens de coopération avec ceux de la République Islamique d’Iran.

« Nous entretenons de très bonnes relations avec les autorités burkinabè. La République Islamique d’Iran reste engagée aux côtés du Burkina Faso, à travers une coopération basée sur le respect mutuel et au service des intérêts des peuples burkinabè et iranien » a indiqué le diplomate iranien.

Il a par ailleurs confié que les initiatives entreprises au Burkina Faso sous le leadership du Président du Faso le Capitaine Ibrahim TRAORE, sont bien appréciées depuis Téhéran par les autorités iraniennes.

Karamoko Jean Marie TRAORE a saisi cette occasion, pour saluer une fois de plus la qualité des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la République Islamique d’Iran, et saluer l’engagement personnel de l’ambassadeur iranien à rendre la coopération dynamique entre les deux pays.

Relativement à l’invitation à la Commission Afrique-Iran, il dira que Ouagadougou et Téhéran entretiennent des relations stratégiques et par conséquent, le Burkina Faso ne saurait rester indifférent à un tel évènement.

A cette audience, les deux personnalités ont également échangé, sur la nécessité d’avoir une convergence de vue, sur des sujets d’intérêt commun qui feront l’objet de rencontres internationales.

Source : DCRP/ MAECR-BE

