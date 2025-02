Santé au Burkina Faso : La Chine offre des matériels médicaux et rénove un bâtiment du CHU de Tengandogo, le tout à 72 millions de francs CFA

publicite

Le gouvernement chinois à travers son ambassade au Burkina Faso a offert un important lot de médicaments, de consommables médicaux et d’instruments chirurgicaux au Centre hospitalier universitaire de Tengandogo d’une valeur de 35 millions de francs CFA, ce jeudi 27 février 2025, à Ouagadougou. Également l’ ambassade de Chine a procédé à la rénovation du bâtiment VIP de cette structure sanitaire à hauteur de 37 millions de francs CFA.

La Chine fait don des consommables médicaux au CHU de Tengandogo et rénove le bâtiment des malades VIP. Le coût global du don et de la rénovation du bâtiment VIP s’élève à 72 millions de francs CFA.

Selon l’ambassadeur de Chine au Burkina Faso, Lu Shan, ce geste marque un démarrage prometteur de la coopération sino-burkinabè en matière de santé pour l’année 2025.

«La partie chinoise a fait don à l’hôpital de Tengandogo de médicaments courants, d’instruments chirurgicaux et de consommables d’une valeur de 35 millions de francs CFA, et a alloué 37 millions de francs CFA pour aider à rénover les infrastructures de l’hôpital.

Cela témoigne une fois de plus de l’engagement constant et résolu de la Chine à soutenir le développement sanitaire du Burkina Faso. Par ailleurs, le plus grand projet de coopération sanitaire entre les deux pays, le CHU de Bobo-Dioulasso, sera achevé cette année. Cet hôpital deviendra une nouvelle pierre angulaire de l’amitié entre la Chine et le Burkina Faso», a-t-il dit.

Le diplomate chinois a, par ailleurs confié que son pays et le Burkina Faso ont établi un partenariat stratégique, marquant l’entrée de leurs relations bilatérales dans une nouvelle phase, et ouvrant de nouvelles opportunités pour la coopération dans le domaine de la santé.

«Je suis convaincu que sous l’attention et la direction des chefs d’État des deux pays, et grâce à la collaboration étroite des départements concernés des deux parties, le potentiel de coopération entre nos deux pays sera davantage exploité, et qu’il aura davantage de réalisations prometteuses au bénéfice des peuples», espère-t-il.

Concernant le bâtiment VIP, Lin Somda, directeur général du CHU de Tengandogo a souligné que cette infrastructure est une preuve qu’au niveau des hôpitaux publics, on peut trouver un cadre d’accueil et de séjour pour les malades qui dépasse même celui qu’on peut trouver dans certaines structures sanitaires privées.

Le secrétaire général du ministère, en charge de la santé, Joël Arthur Kiendrebéogo a affirmé que la Chine contribue énormément à l’amélioration de la qualité de l’offre des soins de santé au Burkina Faso non seulement avec des dons de matériels mais avec le transfert d’expérience.

«C’est l’occasion également pour nous de remercier partie chinoise dont la coopération nous permette d’améliorer l’offre des soins particulièrement en matière chirurgie cardiaque. Avec l’aide de la république de Chine, on a pu avoir de 11 malades qui souffraient pathologies congénitales», a-t-il indiqué.

Dr Kiendrebéogo a aussi saisi l’occasion pour faire une doléance à l’ambassade de Chine afin qu’elle puisse aider le CHU de Tengandogo à réfectionner un de ces bâtiments qui avait été ravagé par un incendie et le problème de la plomberie auquel plusieurs bâtiments du CHU sont confrontés.

Willy SAGBE

Burkina 24

