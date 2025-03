Montée des couleurs : Les acteurs du monde judiciaire sacrifient à la tradition

Tradition respectée et perpétuée par les acteurs du monde judiciaire, ce lundi 3 mars 2025, marquant le premier lundi du mois. Après le conseil d’Etat, le mois dernier, c’est la cour des comptes qui a chapeauté l’organisation de la traditionnelle montée des couleurs nationales comme c’est de coutume au « Pays des Hommes intègres ».

Il est 7h30 min. Nous sommes dans l’enceinte du Conseil d’État qui accueille l’activité même si ce n’est à lui que revient l’organisation. Le drapeau est en train de monter, c’est une femme, une garde de sécurité pénitentiaire qui est à la manœuvre.

Les couleurs nationales sont envoyées au rythme de l’hymne national entonné en chœur par les acteurs du monde judiciaire réunis pour la circonstance. Le drapeau flotte déjà majestueusement dans les airs et caressé par ce petit vent qui souffle en cette matinée de ce lundi 3 mars 2025. On l’observe exhiber des petits mouvements ondulatoires sous l’effet du vent. Si seulement on pouvait lui prêter la parole, sans doute, il dirait qu’il est content de l’acte patriotique que viennent de poser ses filles et fils qui l’honorent.

C’est en ce moment que le premier président de la cour des comptes, Latin Poda prend la parole pour expliquer la symbolique que revêt cette cérémonie de montée des couleurs. Il a indiqué que celle-ci est l’expression du patriotisme et d’hommage au drapeau qui, une fois dressé, dit-il, doit être regardé par des Burkinabè avec fierté.

“Fierté surtout en ces moments où notre pays est attaqué par des forces obscures qui nous endeuillent chaque jour. Alors chaque mois la montée des couleurs nous rappelle cette fibre patriotique que chaque Burkinabè est appelé à avoir pour pays”, a-t-il dit.

Bepoadi Sinini, directeur de cabinet du ministre en charge de la justice, représentant ce dernier a salué la tenue effective de la montée des couleurs par les grandes juridictions. Pour lui, se retrouver autour du drapeau ce n’est pas seulement un moment de communion avec la patrie mais aussi l’expression et la manifestation de l’engagement patriotique.

“A chaque fois que nous nous retrouvons devant cet emblème, en le regardant flotter, nous devons nous souvenir le combat et le sacrifice consenti par les patriotes pour la liberté, la souveraineté et l’indépendance réelle de notre pays. C’est pourquoi, j’invite chacun et chacune à une profonde méditation sur le sens de sa responsabilité individuelle dans la défense des acquis engrangés par les luttes héroïques de nos devanciers”, a-t-il interpellé.

Par ailleurs, il a salué la “prouesse” de l’opération casiers vides qui, affirme-t-il, la réussite est sans commentaire. “Certes des difficultés n’ont pas manqué mais grâce à la résilience des acteurs, un taux de réalisation au-delà de nos attentes a été atteint. Je saisis l’occasion pour non seulement témoigner ma gratitude et ma reconnaissance à l’endroit des acteurs qui ont accompagné l’initiative mais aussi et surtout saluer leur mobilisation, leur engagement et leur détermination sans lesquels l’opération n’aurait pas connu un tel succès”, a-t-il déclaré au nom de Rodrigue Bayala, ministre de la justice.

Aussi, a-t-il informé à ses collaborateurs à l’issue de l’évaluation de leur action par le Premier ministre, Rimtalba, le 13 janvier 2025, leur département a obtenu la note de 99,03% les plaçant ainsi à la première place. “Cette belle performance est incontestablement le fruit de nos efforts, nos sacrifices consentis, votre résilience et aussi le résultat de la pression que nous nous sommes mis. J’invite chaque maillon de la chaine à maintenir le cap, la pression sera encore plus forte et nous n’avons pas le droit de faillir”, a-t-il lancé.

Willy SAGBE

Aurelle KIENDREBÉOGO (Stagiaire)

Burkina 24