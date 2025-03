publicite

La société Générateur d’énergie et matériaux de construction (GEMCO) a organisé, le mercredi 5 mars 2025, une rencontre avec ses clients et des prospects afin de leur fournir de plus amples informations sur leurs produits et services. A cette occasion, des représentants des firmes internationales comme GEMCO représentés au Burkina Faso, ont fait le déplacement de Ouagadougou, pour échanger directement avec leurs partenaires.

La suite après cette publicité

Après neuf ans d’activités au Burkina Faso, la société Générateur d’énergie et de matériaux de construction (GEMCO) a invité ses clients à la table des discussions afin de poser les bases d’une relation durable.

Selon Anthony Farhat, Directeur général de GEMCO, les entreprises qui réussissent, les usines qui performent et les mines qui optimisent leurs coûts, ce sont celles qui savent s’appuyer sur des partenaires fiables, compétents et proches.

Pour lui, des entreprises qui décident de travailler avec des distributeurs locaux comme GEMCO font un “choix stratégique” qui leur apporte de nombreux avantages en termes de disponibilité immédiate des pièces de rechange, la garantie de traçabilité des produits, des techniciens locaux formés par des fabricants eux-mêmes et des solutions adaptées aux réalités opérationnelles des entreprises.

“Je me souviens d’un client parmi tant d’autres dans le secteur minier avec un arrêt de production critique. Chaque heure coûtait des milliers d’euro. Grâce à notre stock local, nous avons pu livrer la pièce nécessaire dans la journée évitant plusieurs jours d’arrêt. C’est ça, la valeur ajoutée d’un distributeur local : la réactivité, la proximité, la compréhension directe de vos besoins”, a-t-il soutenu.

Le directeur de GEMCO Burkina a confié que si sa structure est capable d’offrir des services de qualité à ses clients, c’est parce qu’elle travaille avec des partenaires de renommée mondiale. “Un des objectifs majeurs de cette journée est de poser des bases d’un véritable écosystème industriel burkinabè. Un écosystème innovant, compétitif où chacun joue clairement son rôle”, a-t-il ajouté.

Également, Anthony Farhat a appelé aux clients d’exprimer clairement leurs besoins et défis afin qu’ils puissent apporter des solutions fiables et adaptées. A leurs partenaires internationaux, il a plaidé qu’ils leur transmettent leur savoir-faire.

“Je suis convaincu que le Burkina Faso a le potentiel de devenir un pôle industriel de référence en Afrique de l’Ouest. Nous avons des ressources, nous avons les talents et surtout nous avons cette ingéniosité burkinabè qui nous permet d’adapter chaque solution aux réalités locales”, a-t-il vanté.

Toussaint Koffi, ingénieur à Alfa Laval dans la division Marine et diesel a laissé entendre que GEMCO est formée pour relayer les informations sur les marques de ses partenaires sur le terrain comme le cas au Burkina Faso et au Togo.

“GEMCO est formée par nos techniciens de sorte à ce qu’ils puissent être autonomes à faire la vulgarisation de la marque Alfa Laval ici sur le terrain”, a-t-il dit.

Le directeur central des achats à la SOFITEX, Arsène Compaoré a confié qu’il a connu GEMCO alors qu’il était chef du département maintenance industrielle. Il dit apprécier la réactivité de GEMCO à chaque fois qu’ils recourent à lui pour des besoins d’équipements. “Ils ont fourni pas mal d’équipements à la SOFITEX à un coût réduit et à une très bonne qualité”, a-t-il affirmé.

En rappel, GEMCO est une entreprise qui fournit des équipements d’énergie et de construction. Au cours de cette journée, les participants auront droit à des communications animées par les différents partenaires de GEMCO notamment Weg, Vega, Rumelca et Alfa Laval.

Willy SAGBE

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite