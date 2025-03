Annonce : Avis de recrutement d’une importante société industrielle et commerciale

Une importante société industrielle et commerciale spécialisée dans la production et la commercialisation d’eau de boisson au Burkina Faso recherche des dossiers de candidatures pour le recrutement de douze (12) vendeurs et deux (02) commerciaux :

I. PROFIL DES VENDEURS

Avoir une expérience à un poste similaire ;

Etre titulaire d’un BEPC avec une expérience d’au moins 3 ans ou d’un BAC ou tout autre diplôme reconnu équivalent ;

Avoir un permis de conduire catégorie C au moins ;

Etre apte à faire des ventes actives ;

Etre immédiatement disponible.

II. PROFIL DES COMMERCIAUX

Avoir une expérience d’au moins cinq (05) ans à un poste similaire ;

Etre titulaire d’un BAC+3 en gestion commerciale/marketing ou tout autre diplôme reconnu équivalent ;

Etre apte à faire des prospections et des ventes actives ;

Etre immédiatement disponible.

III. COMPOSITION DU DOSSIER

Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes :

Une demande manuscrite adressée au Gérant ;

Une lettre de motivation d’une page maximum ;

Un curriculum vitae détaillé et comportant une photo récente ;

Une copie de la CNIB ;

Une copie du permis de conduire s’il y’a lieu ;

Des copies du diplôme et des attestations ou certificats de travail pouvant justifier l’expérience du candidat

IV. DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT

Le recrutement se fera selon la procédure suivante :

Une phase de présélection sur dossier ;

Une phase écrite ;

Une phase d’entretien oral avec les candidats retenus à l’issue de la phase écrite avec un jury en vue de la sélection définitive.

V. LIEU ET DATE DE DÉPÔT DES DOSSIERS

Le dossier de candidature, en une pièce unique, (Scan, PDF), nommé votre «NOM_PRENOM_POSTE» doit parvenir à l’adresse : [email protected] au plus tard le 20 mars 2025 à 24H00.

