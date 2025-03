Industrialisation : Le Chef de l’État inaugure une unité industrielle de détergent

publicite

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a procédé ce jeudi 6 mars 2025 à l’inauguration officielle du Complexe industriel de détergent ‘’Fassi’’ (CIDF) dans la commune de Pabré, région du Centre.

C’est une unité industrielle spécialisée dans la fabrication des produits de nettoyage tels que les détergents en poudre, du savon liquide et solide.

Dans son discours d’inauguration prononcé par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a salué l’audace entrepreneuriale du promoteur qui contribue ainsi au renforcement du tissu industriel national et qui est « en parfaite adéquation avec notre ambition de bâtir une économie autonome, dynamique et compétitive ».

Bâti sur un site d’un hectare, le complexe industriel va contribuer à la création de 122 emplois permanents, plus de 300 emplois directs et près de 1 600 emplois saisonniers, participant ainsi à la lutte contre le chômage. 4,5 milliards de FCFA, c’est l’investissement mobilisé pour la réalisation de ce complexe industriel d’une capacité de production de 300 tonnes par jour.

Selon le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, outre la création des emplois, le CIDF « réduira notre dépendance aux importations et contribuera à l’amélioration de notre balance commerciale ».

Industrialisation de notre pays, une volonté affichée du Chef de l’État

Pour le Chef de l’État, qui a traduit ses félicitations au promoteur du CIDF, cette unité industrielle, « incarne un symbole fort de notre capacité à nous appuyer sur nos propres ressources, notre savoir-faire, notre ingéniosité pour construire une économie forte et souveraine ».

Le Président du Faso a dit se tenir toujours aux côtés du secteur privé pour le rendre plus solide, audacieux et faire de lui, un véritable levier de croissance économique et de progrès social.

« Nous allons continuer à encourager tous ceux qui ont pris l’initiative de se lancer dans l’industrialisation. Nous allons les accompagner, les aider à aller de l’avant pour que notre pays soit industrialisé et prospère » : soutient le Chef de l’État à l’issue de la cérémonie d’inauguration.

Le promoteur du CIDF, Mady SAWADOGO a exprimé sa gratitude au Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ dont « la vision éclairée inspire la mise en place de projets structurants et au-delà, le développement du secteur privé national » pour le développement de notre pays.

Les produits ‘’fassi’’ sont immédiatement mis sur la place du marché national et international. Le mot ‘’fassi’’ signifie en langue mooré ce qui est ‘’net et sans tache’’.

Direction de la communication de la Présidence du Faso

