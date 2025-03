Ouagadougou : Le rôle des pères dans les familles contemporaines au cœur d’un colloque international

publicite

Le « Pôle d’Excellence Africain-Africa Multiple » de l’Université Joseph KI-ZERBO, en partenariat avec l’Université Laval de Québec, organise un colloque international du 5 au 7 mars 2025 à Ouagadougou. Le thème retenu est « Parentalités, paternités et familles contemporaines ». L’objectif de cet événement est de placer les hommes et les pères au centre des discussions et des recherches en sciences sociales.

La suite après cette publicité

Le président du comité d’organisation du colloque, Fernand Bationo, a fait savoir que la question de la parentalité mérite d’être abordée par tous les acteurs concernés.

« Il était essentiel de mettre en lumière cette problématique, d’en faire une réflexion partagée entre anciens et nouveaux chercheurs, ainsi qu’entre étudiants, afin de susciter un questionnement collectif sur cette thématique », a-t-il déclaré.

A l’écouter, la tenue de ce colloque revêt une grande importance pour la communauté scientifique. Pour le président de l’Université Joseph KI-ZERBO, Pr Jean-François Silas KOBIANE, parrain de cette édition, cette rencontre internationale sera bénéfique en offrant un état des lieux des connaissances et en tirant des enseignements des expériences de terrain.

« Il s’agit de faire le point sur les connaissances scientifiques actuelles, tout en tirant des leçons des pratiques sur le terrain », a-t-il souligné.

À travers des panels, des communications et des échanges d’expériences, des enseignants, chercheurs et participants venus de divers horizons réfléchiront ensemble sur les enjeux de la parentalité et de la paternité dans le contexte des familles contemporaines.

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite