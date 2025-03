Cambriolage à Nioko 1 : Trois suspects arrêtés et un réseau de recel démantelé par la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Saaba

publicite

Suite à un cambriolage perpétré dans une boutique de vente de motocyclettes à Nioko 1 à Ouagadougou, dans la nuit du 14 au 15 janvier 2025, les gendarmes de la Brigade Territoriale de Saaba ont mené une enquête qui a abouti à l’arrestation des trois principaux auteurs du vol ainsi qu’à la découverte de trois des quatre motos dérobées.

Le 15 janvier 2025 à 08h30, la Brigade de Gendarmerie a été saisie par Awa OUEDRAOGO, employée de commerce, pour signaler un cambriolage dans sa boutique située à Nioko 1, en bordure de la Route Nationale N°4. Les malfaiteurs, après avoir forcé l’entrée, ont emporté quatre motocyclettes neuves de marque YAMAHA : deux modèles MIO 125, un modèle ARENOX et un modèle MIO GEAR. Aussitôt alertée, une équipe dirigée par le Commandant de Brigade s’est rendue sur place à 09h00 pour effectuer les constatations et recueillir des renseignements auprès du voisinage.

Une enquête minutieuse qui porte ses fruits

Les premières investigations ont permis de remonter la piste d’une des motos volées, retrouvée en possession du gérant d’un maquis à Bendogo. Ce dernier a reconnu l’avoir achetée et a révélé l’identité des auteurs du cambriolage, lesquels avaient quitté la localité après leur forfait.

Grâce à cette information, les enquêteurs ont intensifié leurs recherches, ce qui a conduit, le 12 février 2025, à l’arrestation d’un des suspects. Son interrogatoire a permis d’identifier le reste du gang, composé de trois individus : KM alias « La Tune », TH alias « Le Boss » et OS.

Le 15 février 2025, après trois jours d’investigations poussées, KM et TH ont été appréhendés à l’aube dans une cachette.

Un réseau de recel mis au jour

L’arrestation du gang a permis de retrouver trois des quatre motos volées. La quatrième avait déjà été revendue et envoyée au Ghana par un certain KJ, complice d’un receleur basé à l’étranger. Ce dernier, identifié sous l’alias « H », organise un trafic bien rodé en fixant à distance le prix des engins volés après réception de leur photo par WhatsApp. Les transactions se font via mobile money ou d’autres moyens de transfert d’argent, et KJ reçoit une commission de 15 000 FCFA par moto envoyée, pouvant aller jusqu’à 60 000 FCFA s’il se charge lui-même du transport.

Grâce à une stratégie d’infiltration propre à la Gendarmerie, KJ a été appréhendé, mettant ainsi un coup d’arrêt à cette filière de recel.

Bilan des opérations

L’enquête a permis :

✔ L’arrestation des trois auteurs présumés du cambriolage

✔ L’arrestation d’un receleur et d’un complice de recel

✔ La récupération de trois des quatre motos volées

Les personnes interpellées ont été conduites devant Monsieur le Procureur du Faso, près le Tribunal de Grande Instance Ouaga-2 pour répondre de leurs actes.

La Gendarmerie Nationale réaffirme son engagement à lutter contre l’insécurité et invite la population à collaborer en signalant tout comportement suspect aux Forces de Défense et de Sécurité via les numéros suivants :

📞Centre National de Veille et d’Alerte : 1010

📞Centre des Opérations de la Gendarmerie Nationale : 80 00 11 45

📞Gendarmerie : 16

📞Police : 17

Source : Gendarmerie Nationale

