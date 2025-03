8 mars 2025 : « Réveil de la femme » célèbre à travers une sensibilisation sur l’hygiène féminine à Ouagadougou

publicite

L’association Réveil de la femme dans son rôle d’éveil de l’autre moitié du ciel a célébré le 8 mars 2025 à travers une journée de rencontre, de réseautage et de sensibilisation le samedi 8 mars 2025. Cette journée s’est articulée surtout par des communications sur l’hygiène intime de la gent féminine et sur sa nécessité entrepreneuriale.

Beaucoup de jeunes filles contrôlent difficilement leurs cycles menstruels. Pire l’hygiène intime est souvent comme un tabou dans la société burkinabè.

Pour lever le voile sur la question, mais aussi célébrer autrement le 8 mars loin des « Djandjouba», l’association Réveil de la femme a tenu un journée de partage d’expérience sur la question.

Il s’est agi de rappeler la nécessité de contrôler ses règles menstruelles, parler de la période de fertilité et surtout de l’entrepreneuriat féminin.

Selon Islamia Lhomme/ Compaoré présidente de l’association par ailleurs initiatrice de l’événement, cette rencontre est une façon de célébrer cette journée hors des danses et festivités. « On s’est dit que le 8 mars ce n’est pas seulement une journée où il faut s’amuser, mais ce sont des moments où il faut partager, apprendre. C’est aussi une journée où il faut contribuer au réveil de la femme, pour qu’elle puisse participer à la vie active de la société », a-t-elle déclaré.

Pour parvenir à cet objectif, plusieurs experts ont été invités pour échanger avec ces dames. Ils vont parler de, aux dires de la présidente de l’association, la fertilité, l’hygiène intime, les cycles menstruels, de comment prendre soin du bien-être de la femme, mais aussi de comment pousser l’autre moitié du ciel dans l’entrepreneuriat. Dr Patrick Yaméogo est l’un de ces experts du jour.

Il a promis parler de comment maîtriser les cycles menstruels, surtout chez les jeunes filles.« Je suis là ce soir pour échanger sur l’hygiène féminine, la fertilité et beaucoup d’autres sujets. On va essayer de discuter sur certaines thématiques qui intéressent beaucoup la femme. On va parler de ce que signifie le cycle menstruel, pendant les règles comment se comporter, les facteurs de l’infertilité », s’est expliqué l’autre communicateur du jour.

L’association Réveil de la femme a été créée en début d’année 2025 avec pour objectif d’accompagner la gent féminine dans son épanouissement. Elle est forte de plus d’une dizaine de membres. Elle donne la priorité aux plus jeunes dames, à écouter sa présidente.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

