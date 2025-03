Communiqué : La clinique LES GENÊTS souffle ses 21 bougies, sa mission demeure l’amélioration de la qualité des soins au Burkina Faso

publicite

La clinique les Genêts souffle ses 21 bougies, 11-03-2004 11-03-2025. Malgré les moments difficiles qu’elle a pu traverser, elle est restée debout et plus fière que jamais. Sa mission reste la même, contribuer à l’amélioration de la qualité des soins au Burkina Faso. L’année 2025 est l’année de sa renaissance. Cette renaissance sera célébrée plus tard au cours de cette année.

La clinique les Genêts s’est toujours battue :

pour le respect des textes encadrant la pratique médicale dans le secteur privé

pour une médecine de qualité.

Il est important de garantir l’offre de services de santé de bonne qualité à nos populations. Ce n’est qu’à ce prix que le Burkina Faso réduira drastiquement les évacuations sanitaires qui constituent une évasion financière sans plus-value. Se soigner sur place, fait l’économie :

des frais additionnels aux soins (billets d’avion, frais d’hôtel, frais de restauration) ;

de l’arrachement du patient à son environnement affectif familial ;

du stress lié au séjour à l’étranger,

etc…

Puisque tout le monde ne peut bénéficier d’une évacuation sanitaire, la clinique se doit d’offrir des soins pour répondre à sa devise « Car bien se soigner doit être à la portée de tous. »

Il est donc impératif de renforcer les capacités des professionnels et d’investir stratégiquement dans les équipements.

La clinique a, par ses ressources propres financé des renforcements de capacité et des spécialisations (chirurgie et imagerie) au profit de ses employés aussi bien au Burkina Faso qu’à l’étranger.

La clinique les Genêts fait de la lutte contre la médiocrité, sa priorité. Elle exhorte et encourage ses patients à la poursuivre devant les juridictions si elle manque à son devoir. La clinique les Genêts s’engage à coopérer en toute transparence ! C’est sa contribution à la lutte contre la médiocrité. Tout notre personnel travaillera quotidiennement pour mériter nos diplômes chèrement acquis, fruits de notre passion pour le métier que chacun de nous a embrassé par amour !

La clinique les Genêts ne ménagera rien pour vous assurer une sécurité optimale dans les soins qu’elle vous administrera. La santé n’a pas de prix mais elle a un coût, sa gestion doit donc être planifiée. La vie est sacrée quel que soit l’endroit de la planète où l’on réside ! Être et se maintenir en bonne santé, n’a rien d’un hasard ou d’une chance, c’est le fruit de beaucoup de discipline et de rigueur.

Dieu bénisse et protège chacun de nous, sa famille et le Burkina Faso.

La Patrie ou la Mort, nous vaincrons.

Paul S. R. ZOUNGRANA

Administrateur Général

[email protected]

