Semaine d’Emphase Spirituelle 2025 : Des retombées significatives enregistrées pour l’église africaine

La 12e édition de la Semaine d’Emphase Spirituelle (SION), organisée par le Temple Évangélique Grâce et Victoire (TEGV), s’est déroulée du 4 au 9 mars 2025 à Ouagadougou. Cette année, l’événement a porté sur le thème crucial « À quand l’église africaine ? Orthodoxie, Orthopathie et Orthopraxie ».

Selon les organisateurs de la SION 2025, le thème « À quand l’église africaine ? Orthodoxie, Orthopathie et Orthopraxie », a permis d’ouvrir une réflexion profonde sur l’identité et le rôle de l’église en Afrique dans le monde moderne.

Les participants ont exploré les concepts d’orthodoxie (doctrine correcte), d’orthopathie (émotions et compassion justes) et d’orthopraxie (actions et pratiques justes) dans le contexte africain.

Dans sa mission d’encourager une réflexion stratégique, d’intensifier la vie spirituelle, de répondre aux défis et de promouvoir une église impactant, la SION 2025 a non seulement répondu à ses attentes, mais a également suscité un réel élan spirituel et une prise de conscience profonde parmi les participants.

« Nous sortons très satisfaits de cette semaine d’emphase spirituelle, au départ, nous avons cherché à toucher un large public, Dieu merci, les statistiques le démontrent, nous avons enregistré une large publication des fidèles de TGV, et des fidèles qui sont venus d’ailleurs s’enraciner dans la parole de Dieu, se ressourcer, et nous nous réjouissons de ça », a révélé Armand Ouédraogo, président du comité d’organisation de la SION 2025.

Des dires du Dr Elie Koumbem, l’événement a non seulement mis en lumière les enjeux cruciaux pour l’église africaine, mais a également galvanisé les croyants à persévérer dans leur foi.

De plus, cette édition a permis de lever des fonds substantiels pour soutenir les personnes vulnérables. L’attente est désormais grande pour la 13e édition de la semaine d’emphase chrétienne.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

