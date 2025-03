Logistique : Ouagadougou accueille la première édition de International Logistics days du 22 au 25 mai 2025

publicite

Le comité d’organisation de la première édition de « International Logistics Days » a annoncé les couleurs de l’événement qui se tiendra du 22 au 25 mai 2025, à Ouagadougou. Cette édition sera alignée sous le thème « la logistique au service du développement durable : innover pour un avenir plus vert ».

Plus de 105 pays entre autres la Russie, la Chine, le Brésil et d’autres sont annoncés à Ouagadougou du 22 au 25 mai 2025, pour prendre part à la première édition de “International Logistics Days”, une activité qui jusqu’ici se tenait dans les pays asiatiques et occidentaux. Plusieurs activités sont au programme notamment des panels et des rencontres B to B.

Selon Emmanuel Koné, président du comité d’organisation, le Burkina Faso comme un pays enclavé repose sur la logistique pour connecter ses marchés aux grands réseaux internationaux. « Mais cette position stratégique s’accompagne également des défis majeurs : des infrastructures parfois insuffisantes, des coûts de transport élevés et un besoin accru en expertise technique », a-t-il dit.

Il a confié qu’à travers cet évènement, ils veulent mettre en lumière des solutions innovantes répondant aux spécificités de la logistique au Burkina, renforcer les capacités des professionnels locaux, encourager des pratiques logistiques durables adaptées aux réalités économiques et environnementales du pays.

« Cet événement est une opportunité unique pour positionner le Burkina Faso comme un hub stratégique de la logistique moderne en Afrique de l’Ouest », a-t-il notifié. Réagissant sur le thème retenu pour cette édition, « La logistique au service du développement durable : Innover pour un avenir vert », Emmanuel Koné a laissé entendre que cette thématique reflète leur ambition de promouvoir des pratiques écoresponsables et de réduire l’empreinte carbone des chaines logistiques et d’encourager l’utilisation des nouvelles technologies.

« Nous voulons également donner une place de choix à la jeunesse, en associant les étudiants à cette initiative. Ces jeunes talents représentent l’avenir du secteur, et leur implication est essentielle pour bâtir des bases solides pour demain », a-t-il poursuivi.

Borya Konaté, président directeur général de Borya logistics, la structure qui porte “International Logistique Days” a indiqué que l’un de leurs objectifs est d’amener les investisseurs au Burkina Faso dans plusieurs domaines d’activité.

« Cet événement se tenait dans les pays occidentaux, et l’année dernière, nous avons dû organiser cela autrement. Cette année, nous avons milité pour que cela se passe au Burkina. Comme je le dis, il est important pour nous de redorer le blason du Burkina au niveau international. En termes de logistique, nous pouvons nous appeler des VDP, puisque cette bataille permettra aussi de changer l’image du Burkina Faso sur le plan international », a-t-il conclu.

Willy SAGBE

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

