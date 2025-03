Oskimo Tour, la caravane anti-drogue du Burkina Faso, revient dès le 11 avril 2025 pour sa 18ème édition

publicite

La 18ème édition de la caravane de sensibilisation de la jeunesse burkinabè dénommée « Oskimo Tour, jeune propre sans drogue » débute le 11 avril 2025 à Ouagadougou. L’édition est placée sous le thème « construire une génération sans drogue, responsabilité, sécurité et espoir ». Elle entend sillonner les 13 régions du pays pour parler des conséquences de la consommation de la drogue chez les adolescents, les jeunes scolaires et non scolaires du pays.

La suite après cette publicité

« OSKIMO TOUR » est une caravane multimédia, artistique et de sensibilisation de la jeunesse scolaire et non scolaire qui couvre la plupart du territoire national. Après 17 ans de sensibilisation autour des conséquences de la consommation de la drogue chez la jeunesse burkinabè, sa 18ème édition revient à partir du 11 avril 2025.

Près d’une année durant, les villes de Houndé, de Bobo Dioulasso, de Banfora, de Ouagadougou soit 10 villes stratégiques du pays, au total vont accueillir cette caravane. Il s’agira selon le promoteur de la caravane, Youssouf Sawadogo alias Oskimo, de sensibiliser le maximum de jeunes et de les impliquer dans la lutte contre la drogue.

En cette année, l’implication de tous pour éradiquer ce phénomène est nécessaire d’où le choix du thème « construire une génération sans drogue, responsabilité, sécurité et espoir ». C’est pourquoi, selon le promoteur, la caravane au-delà des sensibilisations, des formations, des concerts, des échanges avec les autorités coutumières sont au rendez-vous.

« Au regard de l’importance de l’initiative et des résultats engrangés chaque année, en matière de prise de conscience et de changement de comportement des jeunes, l’équipe de la caravane Oskimo tour n’entend pas baisser la garde en terme de sensibilisation afin que la consommation de la drogue en milieu jeune soit totalement éradiquée », a expliqué le promoteur.

D’ailleurs, des personnes dont l’image est aimée par les jeunes, notamment celle de l’ambassadeur du sport Charles Kaboré sera sollicitée durant quelques étapes. « Bien événement que nous allons continuer les sensibilisations un peu comme des révision. Mais nous allons aussi inviter des personnalités pour que les enfants les voient et s’identifient à eux. C’est l’innovation de l’édition», a-t-il insisté.

Parlant des acquis du tour, le comité d’organisation a soutenu avoir, depuis le début touché une centaine de milliers de jeunes au Burkina Faso, à chaque édition.

L’artiste musicien Hyacinthe Ouédraogo alias WedYack est l’un de ces bénéficiaires. Parlant toujours de l’importance du projet Youssouf Sawadogo a souhaité que les autorités songent à la construction d’un centre moderne, spécial pour la désintoxication.

En rappel, l’édition sera lancée le 11 avril 2025 au sein du Lycée technique national Sangoulé Lamizana (ex LTO) pour ensuite prendre la direction des 10 villes en commençant par Houndé.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite