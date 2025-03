Opération coup de cœur de Impact TV : Un don de 13 millions pour les blessés de guerre en opération

publicite

La chaine de télévision privée Impact TV, à travers son opération « coup de cœur », a mobilisé plus de 13 millions en vivres et non vivres pour les éléments des FDS tombés en opération. La cérémonie de remise du don est intervenue le vendredi 14 mars 2025 à la direction centrale de l’action sociale et des services psychologiques des armées, ex direction centrale de l’action sociale et des blessés en opération.

Le 18 décembre dernier, la chaine Impact Tv tenait sa 4e rentrée télévisuelle. A cette occasion, la 3e édition de l’opération « coup de cœur » a été lancée. Cette année, ce sont les forces de défense et de sécurité qui avaient été choisies pour en être les bénéficiaires.

« Les blessés en Opération sont de plus en plus nombreux et souvent certains ont des blessures graves, handicapantes et d’autres avec des séquelles qu’ils porteront à vie. Au regard de l’importance de cette cible, nous avons voulu leur faire un clin d’œil, en saluant leur bravoure, leur courage et leur sens du sacrifice.

C’est une occasion d’être proche d’eux et les encourager, leur remonter le moral et leur dire que tant qu’il y a la vie, il y a de l’espoir et avec Dieu aucune situation n’est insurmontable », a justifié Edmond Coulibaly, directeur général de Impact TV.

Pour la 3e édition de cette opération, le directeur général de la télévision a laissé entendre qu’ils ont pu mobiliser avec l’accompagnement des téléspectateurs, une somme de plus de 13 million de francs.

Le don qui a été remis comprend, entre autres , douze tonnes et demi de riz (plus de 502 sacs de 25 kg, 500 bidons d’huile de 3 L chacun 02 bidons de 20 L chacun, 505 cartons de savons, des effets d’habillements, des matelas, des chariots, des couvertures…

Pour l’Adjudant-chef Teyta Cyrille Sama, chef du service solidarité et insertion sociale de la direction centrale de l’action sociale et des services psychologique des armées, c’est un motif de réjouissance qu’une chaine de télé puisse penser aux blessés de guerre.

Il a saisi l’occasion pour remercier les promoteurs et inciter les autres à emboiter le pas. Avec émotion, il a appuyé que les blessés de guerre seront reconnaissants pour ce geste à leur endroit.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

