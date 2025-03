Burkina Faso : Le Front de Défense pour la Patrie s’insurge face à la gestion médiatique d’une « vaste campagne de désinformation »

publicite

Le Front de Défense pour la Patrie (FDP) a donné sa position sur la situation sécuritaire à Yamba, Solenzo et Séguénéga, ce jeudi 20 mars 2025 à Ouagadougou. Pour cette structure, c’est avec une profonde indignation qu’elle constate « des manœuvres sordides orchestrées par des forces ennemies impérialistes, dissimulées derrière des organisations non gouvernementales et des médias complices ».

Dans un communiqué diffusé le samedi 15 mars, le gouvernement burkinabè dénonçait « une vaste campagne de désinformation » visant à « discréditer les vaillants combattants et faire peur aux paisibles populations », parlant des images diffusées sur le net.

Pour le FDP, cette conspiration est une manœuvre impérialiste orchestrée et soutenue par des médias de la même veine. « Ces entités se font l’écho d’accusations infondées et très graves visant à ternir l’image de nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP).

Les récentes allégations concernant les opérations menées à Yamba, Solenzo et Séguénéga, où nos FDS ont agi avec professionnalisme pour neutraliser des assaillants terroristes et sauver des civils, sont dénuées de tout fondement », a d’emblée indiqué Lassané Sawadogo, coordonnateur national du Front de Défense pour la Patrie.

Face à cette situation, le FDP a exprimé « son indignation parlant de l’attitude de certains individus et responsables de la société civile. « Ces personnes, des apatrides sans scrupules, se sont transformées en instruments au service des agendas impérialistes ».

« Leur rôle de porte-parole des Groupes Armés Terroristes (GATs), notamment le JNIM, et leur collaboration avec les médias impérialistes visent clairement à entraver la transition souveraine initiée par le Président Ibrahim Traoré et son gouvernement », a renchéri Lassané Sawadogo.

Dans cette lancée, le front a invité cette poursuite de l’offensive militaire engagée, aux populations urbaines et rurales à dénoncer toute tentative de perfidie, l’infiltration ou de complicité avec les ennemis de la nation.

« Cette collaboration citoyenne est essentielle pour accélérer la reconquête de notre territoire et garantir notre autodétermination. Nous appelons nos soldats de rang, sous-officiers et officiers supérieurs à faire preuve de discernement.

Il est essentiel de se démarquer de ces provocations, d’éviter les révoltes orchestrées et de placer l’intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute considération personnelle ou partisane. L’unité et la cohésion de nos forces armées sont primordiales », a conclu Lassané Sawadogo.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

