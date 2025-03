EVERMAX : Le nouveau carburant d’Oryx Energies promet performance et économies

publicite

Oryx Energies lance sa nouvelle marque de carburant EVERMAX. La cérémonie de lancement a eu lieu le jeudi 20 mars 2025 à Ouagadougou. La cérémonie s’est déroulée en présence de responsables de Oryx Energies, des représentants du ministère des Transports et du ministère du commerce.

“Oryx Energies, I’un des principaux fournisseurs de pétrole de haute qualité, est ravis d’annoncer le lancement de sa nouvelle marque de carburant EVERMAX”, a annoncé le Directeur général de Oryx Energies, Enest Toé.

Ce tout nouveau produit EVERMAX, du carburant additivé, à l’en croire “est le résultat de recherches approfondies et combine une technologie avancée pour offrir trois avantages clés. Il protège et améliore les performances du moteur, fournit plus de kilomètres par réservoir et prolonge la durée de vie du moteur avec des coûts d’entretien réduits, réduit les émissions de c02 par rapport au carburant conventionnel”.

En des termes plus simples, Enest Toé a fait savoir que EVERMAX est un produit nettoyant qui permet de parcourir plus de kilomètres au même prix. Aussi, a-t-il ajouté, EVERMAX est composé de produits tels que EVERMAX Petrol qui “permet de nettoyer le moteur en un seul plein, d’augmenter la puissance du moteur, d’offrir une protection supérieure contre la corrosion et de réduire la consommation de carburant. Il octroi, une protection supérieure contre la corrosion et permet de réaliser des économies de carburant dans les voitures modernes à injection directe d’essence ».

Comme la version essence, EVERMAX Diesel, permet selon les responsables de Oryx Energie “de nettoyer le moteur en un seul plein. Il augmente également la puissance du moteur et prévient les dépôts internes des injecteurs diesel (IDID), des particules collantes qui peuvent s’accumuler dans les moteurs diesel au fil du temps et perturber l’acheminement du carburant”.

Pour l’heure, a rassuré Ernest Toé, “EVERMAX est désormais disponible dans toutes les stations-service Oryx Energies au Burkina Faso, à la fois en version essence et en version diesel”.

Oryx Energie est présent sur le continent africain depuis 35 ans et au Burkina Faso depuis 2003. Le Directeur général de l’institution promet ne pas s’arrêter en si bon chemin en termes d’innovation. Oryx compte travailler aux côtés du peuple burkinabè pour relever les défis du développement, foi de son directeur général.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

