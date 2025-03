publicite

L’Académie Culturelle du Faso (ACFA) a procédé, ce samedi 22 mars 2025 à Ouagadougou, au lancement de la première édition de la compétition artistique inter-écoles. Sous la thématique « héritage en couleur », cette initiative vise à promouvoir les talents artistiques des élèves et étudiants à travers des disciplines aussi riches qu’expressives.

L’Académie Culturelle du Faso (ACFA), une initiative qui vise à renforcer la cohésion sociale et à valoriser les identités culturelles du Burkina Faso. Selon la présidente du comité d’organisation de l’ACFA, Barakissa Barro/Soulama, l’ACFA vient répondre à un besoin : « offrir une tribune d’expression artistique et culturelle à la jeunesse, tout en favorisant l’ancrage aux valeurs traditionnelles et l’ouverture à la modernité ».

Les objectifs de cette initiative sont, entre autres, la promotion de la créativité chez les jeunes à travers une saine compétition, le renforcement de l’identité culturelle du Burkina Faso en mettant en lumière les arts traditionnels et contemporains. L’évènement vise également à favoriser les échanges culturels entre les élèves et étudiants venus d’horizons différents, et de sensibiliser le grand public, et surtout la jeune génération, à l’importance des valeurs culturelles du Burkina Faso.

Poursuivant sur cette lancée, Barakissa Barro/Soulama indique que cette première édition s’articulera autour de trois disciplines majeures, à savoir les contes, le slam et la coiffure traditionnelle. À l’entendre, à travers cette initiative, « nous voulons relever un défi collectif : faire de la culture un levier d’unité, d’expression et d’espoir pour notre jeunesse », a-t-elle souligné.

Selon le secrétaire Général Théophile Kambou, l’ACFA appelle la jeune génération à revenir aux bases fondamentales, au vivre-ensemble, à la cohésion sociale. « Cette initiative a pour ambition de ramener cette jeunesse à nos cultures, et au bien vivre-ensemble qui est un pilier de notre société », a-t-il indiqué.

Il poursuit en disant, « Nous appelons également tous les organes de presse à s’impliquer avec nous, car c’est votre voix qui permet de toucher le maximum de personnes. Il est vrai que cette 1ère édition se déroulera dans la commune de Ouagadougou, mais pour les éditions à venir, d’autres villes seront incluses », a indiqué Théophile Kambou.

Pour rappel, l’activité se déroulera en deux grandes phases, à savoir les phases éliminatoires, organisées dans un esprit de convivialité et d’apprentissage, et la grande finale, véritable vitrine de l’excellence artistique et culturelle de la jeunesse.

Les inscriptions se font au sein du musée national, moyennant une somme de 2000 FCFA. Les inscriptions ont commencé depuis le 15 mars et prennent fin le 15 avril 2025. La finale est prévue pour le 30 août 2025.

Djamila WOMBO (stagiaire)

Burkina 24

