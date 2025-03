Développement : Les architectes au cœur du renouveau burkinabè

publicite

La 7e édition de la Semaine de l’Architecte s’est achevée le samedi 22 mars 2025 à Ouagadougou, laissant derrière un sentiment de satisfaction et d’espoir. Organisé par l’Ordre des Architectes du Burkina (OAB), cet événement d’envergure tenu du 20 au 22 mars, a réuni des professionnels de l’architecture de toute l’Afrique, venus échanger et réfléchir sur le rôle crucial de leur métier dans la reconstruction post-crise du Burkina Faso.

Placée sous le thème « Intégration régionale et défis sécuritaires dans l’espace UEMOA : Rôle des architectes dans la reconstruction post-crise au Burkina Faso : Défis et Opportunités », la 7e édition de la semaine de l’architecte a été marquée par la qualité des échanges et la diversité des participants.

« Cette septième édition reste une édition particulière et mémorable, vu le contexte de l’organisation. Et nous retenons des innovations en termes de participation, la qualité des panels », a déclaré Ada Yaya Bocoum, Présidente du Conseil national de l’Ordre des Architectes du Burkina, lors de la cérémonie de clôture.

À l’entendre, l’événement a permis de mettre en lumière l’importance de l’architecture dans la construction d’une nation résiliente et durable. « Quand on parle de construction, c’est construire toute une communauté. Ce n’est pas juste des briques, c’est la culture, c’est des mentalités. C’est également éduquer, inspirer, parler avec des jeunes sur comment on peut bâtir une nation », a-t-elle souligné.

Les participants ont également insisté sur la nécessité de rapprocher le métier d’architecte de la population et de valoriser le savoir-faire ancestral. « Nous avons vraiment marqué un point avec cette septième édition sur ce point.

Et surtout nous rapprocher de la population pour que ce métier soit vraiment bien connu. Et que chaque personne qui s’engage dans un projet de construction pense à un architecte pour la compagnie », a ajouté la présidente de l’OAB.

Des recommandations concrètes ont été formulées pour accompagner la reconstruction du pays, notamment en matière de construction durable et de conception.

« Nous avons des notes de capitalisation qui seront transmises officiellement à notre ministère de l’Hôtel, avec des axes pour agir, pour proposer des solutions en matière de construction durable, en matière de conception et travailler sur la base du savoir-faire ancestral », a précisé Ada Yaya Bocoum.

Raymonde Nanema, chargée de missions, représentant le ministère de l’habitat et de l’Urbanisme a exprimé sa joie quant à la tenue de cette édition, soulignant la pertinence des thématiques abordées.

« C’est une fierté pour nous de venir à cette semaine de l’architecture en tant que ministère d’hôtel pour accompagner d’autres architectes. La thématique actuellement est une thématique pertinente. Et avec les différents panneaux, nous allons travailler à essayer de réorienter l’architecture au Burkina Faso pour une architecture résiliente et un développement durable », a-t-elle déclaré.

Un projet ambitieux, baptisé « Étoiles d’espoir », a également été annoncé pour soutenir la reconstruction et accompagner les populations vulnérables. « Nous fermons la semaine de l’architecte, mais nous continuons avec un impact communautaire, travailler avec des personnes étoiles de l’espoir et transformer leur cœur et leurs craintes en étoiles et œuvres d’art », a expliqué Ada Yaya Bocoum.

Interrogé sur ce qu’il retient de cette édition, De Campos Amévo, architecte béninois a souligné le potentiel du Burkina Faso. « Je retiens d’abord que c’est un pays en devenir, avec un énorme potentiel en matière d’architecture, de culture et d’art. C’est également un espace où il y a un travail important à faire en termes de résilience et de conception adaptée aux populations burkinabè », a-t-il exprimé.

Akim KY

Burkina 24

