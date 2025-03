Burkina Faso : L’initiative « Les 48h de la Charité » appelle à davantage penser aux veuves et orphelins

publicite

L’initiative « les 48h de la Charité » a organisé une conférence publique, le samedi 22 mars 2025, à l’église des Assemblées de Dieu (AD) de Samandin, à Ouagadougou.

Placée sous le thème « les défis et les besoins spécifiques de la veuve et de l’orphelin dans notre société : quelle est ma responsabilité ? », la conférence publique voulue par l’initiative « les 48h de la Charité », dans le cadre de ses activités, a eu pour but de sensibiliser la population à la vulnérabilité des veuves et des orphelins, souvent confrontés à des défis particuliers.

Selon le promoteur, Saïba Nikiéma, il est crucial que nous, en tant que société, prenions conscience de leur fragilité et de leurs besoins spécifiques.

« Chacun de nous a la responsabilité de veiller à leur inclusion ; de leur offrir un soutien moral, matériel et social et de leur permettre de s’intégrer pleinement dans la communauté. En agissant ainsi, nous contribuons à une société plus juste et solidaire », a-t-il fait comprendre.

Hervé Dapa Kouamé, conférencier, a rappelé que les veuves et les orphelins font face à de nombreux défis à savoir des difficultés psychologiques et mentales, les violences sociales, ainsi que le manque de ressources matérielles. Ces obstacles, dit-il, rendent leur quotidien particulièrement difficile et nécessitent une attention particulière.

Prenant donc l’exemple du texte biblique de la multiplication des pains, il a laissé entendre que nous devons nous occuper des veuves et orphelins. « Car, il faut que nous sachions qu’en tant que chrétiens, que Dieu ne descendra pas du ciel pour s’occuper des veuves et orphelins ; c’est à nous de le faire et nous avons tous quelque chose à donner. Parfois une prière, parfois une visite, parfois de l’argent… », a-t-il indiqué.

Pasteur Boubacar Ouédraogo, l’autre conférencier, a suggéré la création d’un fichier pour attribuer un statut aux veuves et orphelins, ainsi que l’instauration d’une plateforme au sein de l’église pour mieux gérer leurs besoins, les visiter, les réconforter et leur offrir un soutien psychologique.

L’initiative « les 48h de la Charité » a été pensée pour soutenir les veuves et les orphelins en leur offrant à la fois aide et réconfort. Elle vise non seulement à alléger leurs souffrances, mais aussi à contribuer à la construction d’une société plus solidaire, où chacun trouve un soutien.

En effet, dans le principe de ces 48 heures, il est prévu plusieurs activités de charité, notamment une visite à un orphelinat et à des veuves afin de leur apporter des vivres, des vêtements, des kits de saponification, ainsi que des kits de création de pagnes ‘’Koko Donda’’.

Aurelle KIENDREBEOGO et Djamila WOMBO (stagiaires)

Burkina 24

