Ouagadougou : La communauté Birifor célèbre sa culture et s’engage pour la promotion de sa langue

L’Association Silanwtaa pour la Promotion de la Culture (ASPC) a organisé une journée de retrouvailles pour la communauté Birifor à Ouagadougou, sous le thème « Initiatives de promotion de la langue Birifor : Bilan et perspectives ». Cet événement a rassemblé des membres de la communauté, des acteurs culturels et des passionnés de la langue Birifor, dans un esprit de partage et de célébration.

La communauté Birifor est un groupe ethnique présent au Burkina Faso, au Ghana et en Côte d’Ivoire. Elle possède une langue et une culture riches et diversifiées, qui font partie intégrante du patrimoine culturel de l’Afrique de l’Ouest.

Face à la menace de disparition de cette langue, les Birifor n’entendent pas rester de marbre. D’où la tenue de cette journée des retrouvailles de leur communauté. Cette journée a été l’occasion de célébrer la richesse de la culture Birifor à travers des chants, des danses, des contes et des mets traditionnels.

Mieux, cette journée avait pour mission de rassembler tous les Birifor de Ouagadougou, et promouvoir cette culture. « Chaque année, nous les Birifor résident à Ouaga, on se retrouve pour parler des questions qui nous concernent. Comme vous le savez, le Birifor est une langue qui a connu beaucoup de difficultés », a indiqué Sié Sidoine Kambou, président de l’association Silanwtaa pour la Promotion de la Culture (ASPC).

L’ASPC joue un rôle essentiel dans la promotion de la culture Birifor. Depuis sa création, l’association a mené de nombreuses actions pour valoriser la langue, les traditions et le patrimoine de la communauté. Elle a également contribué à renforcer le vivre-ensemble et la cohésion sociale au sein de la communauté Birifor et au-delà.

En ce sens, les participants ont dressé un bilan des initiatives déjà entreprises pour promouvoir la langue Birifor, telles que la création de supports pédagogiques, l’organisation de cours de langue et la production de contenus audiovisuels. Ils ont également discuté des perspectives d’avenir, en mettant l’accent sur l’importance de l’implication des jeunes et de l’utilisation des nouvelles technologies pour assurer la transmission de la langue aux générations futures.

Pour cette édition des journées de retrouvailles de la communauté birifor, Brigitte Hien/Da a été la marraine. Toujours engagée pour la sauvegarde et la promotion de la langue birifor, elle ne s’est pas faite conter l’évènement. « Partout où je vais, je parle le birifor, que je sois en Europe où partout ailleurs, je parle ma langue en premier et quand on me demande je dis que c’est le birifor, avant de parler d’autres langue pour me faire comprendre. Je pense que si tous les birifor faisaient ainsi, la langue allait être beaucoup plus rependue », a argué Brigitte Hien/Da.

En fin, la journée de retrouvailles s’est conclue par un appel à la mobilisation de tous les membres de la communauté Birifor, ainsi que des partenaires, pour soutenir les initiatives de promotion de la langue et de la culture Birifor. L’ASPC a réaffirmé son engagement à poursuivre ses efforts pour assurer la pérennité de cet héritage culturel précieux.

Sié Frédéric KAMBOU

