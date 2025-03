Opération de sécurisation à Ouaga 2000 : Une action conjointe des Forces de Défense et de Sécurité

publicite

Dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la lutte contre la criminalité, le Centre des Opérations de la Troisième Légion de Gendarmerie et la Garde Républicaine ont mené, le vendredi 14 mars 2025, une mission conjointe de bouclage et de fouille dans le quartier Ouaga 2000.

La suite après cette publicité

Le dispositif a été déployé dès les premières heures de la matinée. Réparties en plusieurs équipes, elles ont procédé à une première phase de contrôle de 08h00 à 12h00 suivie d’une intervention nocturne de 22h00 à 02h00, malgré des conditions météorologiques défavorables.

L’opération a visé à neutraliser les menaces pesant sur les habitants de cette zone de la capitale, régulièrement confrontés à des agressions, des attaques à main armée et des cambriolages. Les forces engagées ont procédé à des contrôles d’identité et des fouilles approfondies.

Cela a permis l’interpellation de cinq (5) individus suspects ainsi que la saisie de quarante-neuf (49) motocyclettes en attente d’identification. L’intervention a été saluée par de nombreux riverains et commerçants. Ils ont exprimé leur soulagement face à cette initiative qui va restaurer un climat de sécurité.

La Gendarmerie nationale et la Garde Républicaine remercient tous les acteurs impliqués et encouragent la population à continuer de collaborer activement en signalant tout cas suspect auprès des services compétents et via les numéros suivants :

📞 1010 : Centre National de Veille et d’Alerte

📞 16 : Gendarmerie Nationale

📞 17 : Police Nationale

Source : Gendarmerie Nationale

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite