Tournoi de football des légendes africaines au Burkina Faso : CFFAO ES et CF-PAC remportent les trophées de la deuxième édition

La deuxième édition du tournoi de football des légendes africaines s’est refermée le samedi 22 mars 2025. Cette compétition est organisée par l’association Fan Club des Légendes Africaines (FACLA/BF). Elle a concerné les U-17 féminin et masculin. Après plus d’une année de compétition, ce sont les équipes de CFFAO ES chez les hommes et de CF-PAC chez les dames qui se sont adjugées les trophées de cette édition.

16 équipes chez les garçons et 12 équipes féminines ont débuté la deuxième édition de ce tournoi des légendes africaines. Après plusieurs mois de compétition, chez les hommes c’est Naza et CFFAO ES qui ont croisé le fer en finale. Un match des U17 à l’allure d’un match de professionnels.

Pour leurs catégories, les choses se sont emballées en deux fois 20 minutes. Très tôt c’est Naza, tenant du titre, qui a ouvert le score sur une frappe sèche. CFFAO a couru derrière l’égalisation qu’elle a obtenue à quelques minutes de la fin de la première période, grâce à un penalty (1-1).

Ce score a conduit les deux équipes aux séances de tirs aux buts. Une séance remportée par CFFAO ( 5-4). Chez les dames la finale, deux fois 15 minutes a opposé les filles de Nipala-Pala à celles du Centre de Formation Pensa Athlétique Club (CF-PAC). Victoire 2-0 pour le CF-PAC. Cette performance, selon la capitaine de l’équipe victorieuse, Angèle Yaro est arrivée grâce à l’automatisme de leur team.

« On s’est préparé mentalement et physiquement parce qu’on connaissait bien l’équipe adverse. On a déjà joué un match contre elle et on a perdu. On savait que si on ne se mettait pas à fond on allait aussi perdre ce match. Donc on s’est motivé durant presque un mois et le résultat est là», a-t-elle affirmé.

Un esprit de fair-play a régné durant ces deux finales. C’est l’objectif recherché par ce tournoi, à écouter le promoteur, Paul Youssoufa Nikiema. « L’idée c’était d’accompagner nos autorités dans la promotion du football de la petite catégorie. Je suis un promoteur heureux parce que l’édition a été une réussite », s’est-il réjoui.

La compétition, pour cette édition a duré plus d’une année. Aussitôt terminé, le promoteur a promis le lancement immédiat de la troisième édition. Les vainqueurs des deux genres sont repartis, en plus des trophées, avec plusieurs gadgets dont des jeux de maillots et des ballons.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

