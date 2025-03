Foot | Guinée-Bissau Vs Burkina Faso : « Nous avons une grande envie de remporter la victoire » (Brama Traoré)

Trois jours après leur victoire contre Djibouti (4-1), les Étalons du Burkina Faso s’apprêtent à affronter la Guinée-Bissau ce lundi 24 mars 2025 à 16 heures, dans le cadre du match retour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un duel qui s’annonce intense, face à une équipe bissau-guinéenne en quête de rachat après sa défaite contre la Sierra Leone.

Chaque point compte pour les hommes de Brama Traoré pour les prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Devancés au classement du groupe A par l’Égypte, les Étalons n’ont plus droit à l’erreur. En conférence de presse d’avant-match, le sélectionneur des Étalons Brama Traoré a insisté sur l’importance de cette confrontation : « Le deuxième match sera différent en ce sens que nous sommes en plein dans la compétition et que le Burkina veut engranger beaucoup de points. Donc, nous avons une grande envie d’aller vers la victoire et c’est important pour la suite des évènements ».

Après leur victoire contre Djibouti, les Étalons savent néanmoins que l’opposition sera plus coriace. La Guinée-Bissau, bien que battue lors de son dernier match, évoluera à domicile et aura à cœur de se relancer.

Un adversaire plus relevé que Djibouti

Brama Traoré met en garde contre un excès de confiance et souligne le niveau plus élevé de la Guinée-Bissau par rapport à leur précédent adversaire qui est Djibouti. Au match aller, les deux formations avaient fait match nul (1-1).

« Nous allons jouer contre une équipe qui est au-dessus de Djibouti. Donc, il faut être prêts. Il ne faut pas s’attendre à un match facile. Nous nous attendons à un match difficile parce que les Bissau-guinéens évoluent à domicile.

Ils vont chercher tout de suite à refaire leur santé après leur défaite contre la Sierra Léone. Nous allons nous préparer pour ce match qui est décisif pour avoir les trois points », souligne Brama Traoré.

Ce match revêt donc une importance capitale dans la course aux qualifications. Une victoire permettrait aux Étalons de renforcer leur position en attendant le match contre l’Égypte tour en espérant une contreperformance des Pharaons. Au cas échéant, ils pourraient espérer une place de meilleur deuxième pour disputer les barrages.

Prêts malgré les absences

Le défenseur burkinabè Issoufou Dayo et le milieu de terrain Ismahila Ouédraogo sont suspendus pour cette rencontre pour cumul de cartons jaunes. « Physiquement, il n’y a pas de problème à travers la suspension de deux joueurs. Cela ne va pas impacter sur l’état d’esprit de l’équipe. C’est le football. Il faut être prêt », rassure Brama Traoré.

Avec une confiance retrouvée malgré un jeu difficile débridé face à Djibouti, les Étalons veulent enchainer et décrocher une victoire précieuse en terre bissau-guinéenne. Le Burkina Faso (7 occupe la deuxième place du groupe derrière l’Egypte qui compte 13 points).

