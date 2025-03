Guinée-Bissau Vs Burkina Faso : « On a envie de jouer la Coupe du monde » (Adamo Nagalo)

A la veille de l’affrontement crucial entre le Burkina Faso et la Guinée-Bissau, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le défenseur burkinabè Adamo Nagalo a affiché la détermination des Étalons lors de la conférence de presse d’avant-match ce dimanche 23 mars 2025.

Les Étalons n’ont aucune autre mission que de gagner tous leurs matchs pour conserver leur chance et un espoir de qualification à la Coupe du monde.

« On a envie de jouer la Coupe du monde. Il n’y a pas un autre état d’esprit à part vouloir le jouer. Demain, c’est l’objectif. Il faut avoir les trois points et espérer la chute de l’Égypte quelque part dans la course. C’est le seul objectif. On a perdu un match et fait un match nul, cela nous a retardé », affirme Adamo Nagalo titularisé face à Djibouti.

Avec 8 points au compteur, le Burkina Faso occupe la deuxième place du groupe A derrière l’Égypte, leader avec 13 points. Une victoire contre la Guinée-Bissau est donc impérative pour rester dans la course.

Les Pharaons, en tête du groupe, n’ont laissé que peu d’occasions à leurs adversaires, enchaînant les victoires. Mais pour Nagalo, rien n’est encore joué. Les Étalons doivent maintenir la pression sur les Pharaons.

« L’Égypte, ils gagnent chaque match. C’est à nous de ne pas leur faciliter la tâche. Rien n’est garanti. Si on se bat jusqu’au bout, on met la pression à l’Égypte. C’est ça aussi le Burkina, on se bat toujours pour tout ce qu’on veut. Donc, on ne va pas rendre la tâche facile à l’Égypte », prévient Adamo Nagalo.

Un match décisif

Après un match nul (1-1) au match aller face à cette même équipe bissau-guinéenne, les Étalons savent qu’ils devront élever leur niveau de jeu pour arracher la victoire à l’extérieur.

Face à Djibouti, l’équipe burkinabè a laissé entrevoir beaucoup de déchets dans le jeu. Ce lundi 24 mars à 16 heures, les Étalons espèrent prendre trois points de plus dans cette course aux éliminatoires de la Coupe du monde.

Les Étalons comptent corriger ces erreurs et gagner en améliorant le niveau de jeu pour espérer être à la Coupe du monde 2026. Pour la première fois, l’Afrique aura 9 pays qualifiés à savoir les premiers de chaque groupe directement. Une dixième place est possible dans le cadre des éliminatoires internationaux.

