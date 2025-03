Entrepreneuriat des jeunes : Les lauréats de la 1ère édition de « Campus challenge » sont connus

publicite

La première édition du concours “Campus challenge” organisé par Nestlé Burkina Faso en partenariat avec l’association Mahna a pris fin, le samedi 22 mars 2025, à Ouagadougou. Ce concours qui a pour but de stimuler l’esprit entrepreneurial des jeunes a enregistré la participation de 5000 jeunes étudiants burkinabè issus d’une dizaine d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur. Les 5 meilleurs projets ont été primés.

Concours lancé en novembre 2024, le comité d’organisation de “Campus Challenge” a réceptionné 319 projets au départ. 150 projets ont été sélectionnés.

Finalement ce sont 10 meilleurs projets qui ont été présentés par les promoteurs devant les membres du jury pour cette dernière étape. Parmi les 10, cinq ont été primés.

Pour le premier prix, le jury a jeté son dévolu sur WIFASH, un projet qui fait ses pas dans le domaine de la mode particulièrement dans la fabrication des chaussures, des sacs et autres accessoires de la mode avec des matériaux locaux. Les porteurs du projet sont tous étudiants à l’université Joseph Ki-Zerbo (ex-UO). Ils ont reçu une enveloppe de 1 million 500 mille francs avec d’autres gadgets.

Le deuxième prix a été décerné à Mindev-Faso, un projet qui ambitionne révolutionner le domaine des BTP avec les briques écologiques battues en terre. En dehors des gadgets, ils obtiennent une enveloppe de 1 million de francs CFA. Mais ils ont besoin de plus de 30 millions pour asseoir leur entreprise. Les porteurs de cette initiative viennent de l’Université Aube-Nouvelle.

Quant au troisième prix, il est revenu à Track Horizon, un projet qui souhaite se lancer dans la confection des portefeuilles dotés d’une puce avec un système de localisation en cas de perte afin de pouvoir aider l’auteur à retrouver son portefeuille. Ce prix est fait d’une enveloppe de 600 000 francs CFA et des gadgets. Les promoteurs des 4e et 5e projets sont repartis respectivement avec des enveloppes de 400 000 FCFA et 200 000 FCFCA avec des gadgets.

Chargée de mission au ministère en charge de l’enseignement supérieur, Annick Pikbougoum a salué cette initiative de Nestlé qui, a-t-elle dit, a permis à des milliers d’étudiants de proposer des projets innovants dans le cadre de cette compétition.« Nous ne pouvons que remercier et apprécier à sa juste valeur toutes les initiatives qui sont prises en ce sens pour le bien-être et la formation de façon générale de nos étudiants », a-t-elle apprécié.

Elle a mentionné que la fonction publique à elle seule ne peut pas offrir un emploi à tout le monde. « Les initiatives de ce type permettent aux jeunes de mieux se préparer pour conquérir le marché de l’emploi, s’auto-employer et aussi employer d’autres personnes pour ceux qui auront la capacité de pouvoir asseoir des entreprises plus performantes », a-t-elle noté.

Sidiki Diawara, directeur général de Nestlé Burkina Faso rappelé que ce projet vise à stimuler l’esprit d’entrepreneuriat des jeunes. « Vous savez la problématique d’emploi après les études universitaires est très préoccupante pour nos États. Donc Nestlé décide à travers son engagement dans le pays à accompagner le ministère en charge de l’enseignement supérieur, les jeunes dans le cadre de leur réinsertion après les études », a-t-il fait entendre.

Aussi, a-t-il signalé que ces étudiants ont été accompagnés avec des rudiments nécessaires durant 4 mois en termes de formation afin de structurer leurs projets. Sidiki Diawara a affirmé qu’avec la mobilisation de cette première édition qui a connu la participation de plus de 5000 étudiants avec un total de 319 projets, Nestlé ne pourra pas s’arrêter là et entrevoit déjà lancer la 2e édition.

« Nestlé croit au potentiel de la jeunesse. Nous accompagnons de nombreux projets de jeunes. Nous n’allons pas nous arrêter de sitôt. Ensemble, nous pouvons créer un impact positif pour les jeunes. C’est ensemble que nous pourrons faire la différence pour la jeunesse », a-t-il souligné.

Il a également dit aux étudiants que l’autre objectif qu’ils recherchaient à travers ce projet, c’est qu’ils n’aient plus d’entreprendre. « Notre objectif était que vous essayiez ! Que vous ne craignez pas le mot entrepreneuriat ! Que vous preniez le taureau par les cornes et surtout que vous compreniez que les échecs potentiels ne sont pas des fatalités. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont soumis des projets, tous ceux qui ont participé à des formations, tous les responsables d’universités, tous les formateurs », a-t-il exprimé sa reconnaissance.

Wendlassida Dominique Ouédraogo, promoteur du projet WIFASH a indiqué que leur projet consiste à fabriquer des chaussures, des sacs et autres accessoires de mode avec des matériaux locaux et du plastique recyclé.

Il a indiqué que la somme reçue va leur permettre d’acquérir de nouveaux équipements de pointe pour que leurs produits aient une finition qui respecte les standards internationaux et aussi améliorer leur production en qualité et en quantité. « Cette somme va aussi nous permettre de formaliser notre entreprise et d’investir aussi comme fonds de roulement », a-t-il précisé.

