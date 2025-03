Bertrand Traoré : « On veut remporter une CAN et aussi se qualifier pour la première fois à un mondial »

Bertrand Traoré, le capitaine des Étalons se réjouit après les six points obtenus face à la Guinée-Bissau dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Après un mauvais départ dans les éliminatoires, le capitaine salue les six points obtenus dans la course à la qualification.

« Cet après-midi [dimanche 25 mars 2025], on s’attendait à un match difficile, comparé à notre match face à Djibouti, on savait que ce soir ça allait être encore plus difficile. On était préparés mentalement et tactiquement pour cela », rappelle Bertrand Traoré, le capitaine des Étalons. Resté sur le banc de touche à l’entame de la rencontre, le capitaine est entré en cours de jeu face à la Guinée Bissau contribuant à la victoire des Etalons du Burkina Faso (2-1).

Cependant, comme face à Djibouti trois jours avant, les Étalons ont eu du mal à développer le jeu. Cependant, Bertrand Traoré explique que cela fait partie de la tactique. « Je pense que notre plan de jeu était clair, c’était d’attendre, d’aller presser quand il fallait presser et rester en bloc quand il fallait rester en bloc », insiste Bertrand Traoré. Après avoir mené au score grâce à Franck Lassina Traoré, les Étalons se sont fait rattraper au score. Les joueurs n’ont jamais baissé les bras.

Un espoir de participation à la Coupe du monde

« Après, on connaît les qualités de notre équipe, on est capable de marquer à n’importe quel moment. On arrive à marquer plus de buts que la Guinée-Bissau. Cet après-midi, c’était l’objectif, les six points pour nous. L’objectif est atteint », ajoute Bertrand Traoré.

Il n’est pas surpris de la prestation de l’équipe bissau-guinéenne à la première période. En plus, les facteurs climatiques n’étaient pas en faveur des Étalons, explique Bertrand Traoré. En effet, le vent était contre les Etalons en première période : « On a choisi ce camp dès la première mi-temps, ils avaient le vent favorable. Si vous avez remarqué, toutes les balles dans le dos de notre défense étaient dangereuses. Et en deuxième mi-temps, c’était complètement différent ».

Remporter une CAN

Pour Bertrand Traoré, les Étalons ont deux objectifs. La première est de remporter la CAN et la deuxième est de participer pour la première fois à la Coupe du Monde. « Bien sûr, notre ambition est claire. On veut remporter une CAN et aussi se qualifier pour la première fois à un mondial. L’objectif est clair, on a déjà qualifié pour la CAN. C’est un stand-by. Maintenant, on est à fond sur les éliminatoires de la Coupe du Monde », souligne Bertrand Traoré.

Les Étalons sont deuxièmes du groupe A juste derrière l’Égypte. Les Étalons reprennent les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 au mois de septembre. Ils doivent affronter Djibouti et l’Égypte. Seuls les premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour les phases finales de la Coupe du monde 2026.

