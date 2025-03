Éliminatoires Mondial 2026 : Les Étalons s’imposent face à la Guinée-Bissau et empochent les 6 points

Comptant pour la 6ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les Etalons du Burkina Faso ont battu la Guinée-Bissau au stade national du 24 septembre de Bissau sur le score de 2-1, le lundi 24 mars 2025. Pour cette 5ème et 6ème journée Brama Traoré et ses hommes réussissent le pari des 6 points en deux matchs.

Derrière l’Égypte, leader avec 13 points les hommes de Brama Traoré avaient pour mission d’enfoncer les bissau-guinéens qui ont fait un faut pas face à la Sierra Leone. La victoire est impérative, le chercheur et ses hommes doivent absolument obtenir les six points lors des 5ème et 6ème journées.

Malgré un début de match timide, l’équipe nationale a rapidement trouvé l’ouverture, concrétisant une action en trois passes décisives. Hervé Koffi, depuis ses cages, a initié l’action en lançant un ballon précis à Issa Kaboré, qui a ensuite servi Lassina Traoré pour un but à la 6ème minute.

L’équipe de Luís Boa Morte a rapidement cherché à réduire l’écart, multipliant les actions offensives. Cependant, la défense solide des Etalons, et notamment les arrêts décisifs d’Hervé Koffi à la 27e minute, ont empêché le score d’évoluer, malgré les nombreuses occasions de part et d’autre

4 minutes de la fin de la première période les choses s’emballent

À la 36e minute, un long ballon a permis aux Bissau-Guinéens d’égaliser grâce à Zidane Banjaqui, semant le doute dans les rangs adverses. Les pertes de balle se sont multipliées, tout comme les occasions, créant une atmosphère électrique qui a conduit les deux équipes aux vestiaires, et influencé le début de la seconde période.

Le sang neuf injecté a fait bougé les lignes. Sur un coup de pied arrêté, le capitaine des Etalons, Bertrand Traoré dépose sur la tête de Adama Nagano et qui trouve Franck Traoré, but ( doublé) à 73ème . Les Etalons reprennent l’avantage. Score finale 2-1.

La prochaine sortie de ces éliminatoire pour les Étalons est prévue dans le mois de septembre 2025. En rappel, pour la première fois, l’Afrique aura 9 pays qualifiés à savoir les premiers de chaque groupe directement et une équipe probablement, aux barrages internationaux.

Présentement, les hommes de Brama Traoré ont 11 point + 6 derrière les pharaons d’Égypte avec un match en retard en plus pour l’Égypte, prévu le 25 mars 2025.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

