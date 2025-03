Association des journalistes du Burkina (AJB) : Le Président Guezouma Sanogo et le Vice-Président Boukari Ouoba « amenés par des individus »

publicite

« Guezouma Sanogo, Président de l’AJB et Boukari Ouoba, Vice-Président de l’AJB viennent d’être amenés par des individus se présentant comme des policiers du service des renseignements au CNP-NZ vers une destination inconnue », a écrit ce 24 mars 2025 l’Association des journalistes du Burkina (AJB) à travers sa Page Facebook. Que reproche-t-on à Guezouma Sanogo et à Boukary Ouoba ?

La suite après cette publicité

Guezouma Sanogo et Boukary Ouoba, respectivement président et vice-président de l’Association des journalistes du Burkina (AJB) sont membres du nouveau bureau national de l’AJB. Le 21 mars 2025, le bureau national de l’AJB a, en effet, été élu et Guezouma Sanogo a succédé à lui-même pour un mandat de cinq ans.

Lors de cette activité, évoquant la situation de la presse nationale dans son discours, il a mentionné entre autres que la Radiotélévision du Burkina (RTB) et l’Agence d’information du Burkina (AIB) étaient devenus des outils de propagande du pouvoir actuel. Ses propos ont été largement relayés et commentés notamment sur les réseaux sociaux.

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite