Burkina Faso : La 2e édition des « 48 heures de la charité » se termine sur une note de satisfaction

La 2e édition des « 48 heures de la charité » a connu son apothéose avec le concert de la charité, le dimanche 23 mars 2025, à Ouagadougou.

Formation en saponification et en teinture, visite de l’orphelinat Wendfangdé et rencontre avec les veuves, conférence publique et concert de la charité. Telles sont les principales activités ayant ponctué la 2e édition des « 48 heures de la charité » tenue du 7 au 23 mars 2025.

Selon le promoteur Saïba Nikiéma, les veuves et orphelins vivent des situations qu’elles ne peuvent pas raconter à tout le monde. « Quand vous échangez avec ces femmes, avec ces enfants, vous comprendrez qu’ils n’ont pas seulement besoin d’un sac de riz, qu’ils n’ont pas seulement besoin d’un bidon d’huile ; ils ont aussi besoin de notre affection », a-t-il fait comprendre.

Selon lui, l’idée d’apporter assistance à ces personnes n’est pas mauvaise en elle-même. Seulement, laisse-t-il entendre, il serait mieux de les apprendre un métier et de leur apporter l’accompagnement nécessaire. « Nous avons voulu vraiment apprendre l’enfant à pêcher le poisson et non à manger le poisson ; et pour cette édition, nous sommes à 90% satisfaits », a-t-il partagé l’idée derrière leur initiative.

A en croire Saïba Nikiéma, en plus de la formation en saponification et en teinture, ils ont également, à cette seconde édition, pu soutenir plus de 140 orphelins et plus de 21 femmes veuves. « Nous les avons apportés chacune un sac de riz, un bidon d’huile de 3 litres, un carton de savon, un pagne. Nous avons pu soutenir l’accompagnement de 5 veuves qui sont en province à Léo », a-t-il déclaré.

Maria Nedega, une des récipiendaires, a témoigné sa reconnaissance pour cette belle initiative. « Je suis très contente pour tout ce qu’ils ont fait pour nous femmes veuves et nos enfants. J’ai bénéficié d’une formation en fabrication de ‘’koko dunda’’. Je demande à toute bonne volonté un soutien financier afin de pouvoir nous équiper en matériels pour mettre en œuvre ce que nous avons appris lors de ces formations », a-t-elle appelé.

M. Nikiéma a par ailleurs fait une sorte de bilan de la 1re édition. De ses dires, plus de 150 enfants et plus de 12 veuves ont été soutenus ; et des fournitures scolaires ont été distribuées à 15 enfants pour le compte de l’année scolaire 2024-2025.

Djamila WOMBO et Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaires)

