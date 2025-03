publicite

Le Centre International d’Évangélisation (CIE), via son bras social « L’Association Lydie », a réalisé un don de produits et consommables médicaux, d’une valeur de 60 millions FCFA, ce mercredi 26 mars 2025 à Ouagadougou. Cette initiative vise à améliorer l’accès aux soins pour les populations vulnérables et les détenus.

Les membres de « L’Association Lydie » ont remis des médicaments d’une valeur globale de 60 millions de francs CFA au ministère de la santé. Les bénéficiaires de ce don sont six formations sanitaires et la Direction Générale de l’Administration Pénitentiaire, incluant les Centres Hospitaliers Universitaires Yalgado Ouédraogo, Pédiatre Charles de Gaulle, Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso, et Fada N’Gourma, ainsi que le Dispensaire du CIE.

Joël Arthur Kiendrébéogo, Secrétaire Général du ministère de la Santé, a souligné l’importance de ce don dans le contexte actuel de crise, marqué par la rareté des ressources, les déplacements de populations et les blessés de guerre.

« Ce geste cadre parfaitement avec les objectifs du ministère, qui privilégie les interventions visant à la réduction des inégalités d’accès aux soins de santé de qualité, à travers des actions fortes en faveur de l’amélioration de la santé des couches sociales les plus vulnérables que sont les enfants, les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées et ceux en prisons », a-t-il déclaré.

Il a précisé que le ministère a déjà bénéficié de l’accompagnement de l’association. « Nous apprécions hautement les efforts consentis par l’association dans le sens de l’amélioration du bien-être de nos populations en général, et plus particulièrement des couches les plus vulnérables », a-t-il témoigné.

Pour la présidente de l’« association Lydie », Hortense Karambiri, dans le contexte de crise sécuritaire et sanitaire que connaît le Burkina Faso, les besoins en matière de santé sont énormes, et seule la conjugaison des efforts des uns et des autres peut permettre de relever les nombreux défis qui se posent.

« C’est pourquoi, l’Association Lydie que je dirige veut apporter son coup de pouce aux actions diverses et multiformes que mènent les autorités de ce pays sur le terrain. De façon spécifique l’association a une mission qui est d’apporter des réponses et des solutions appropriées aux besoins des personnes démunies. Au titre des œuvres sociales du CIE-MIA nous avons pu assurer par la grâce de Dieu une prise en charge holistique d’une multitude de veuves tout en les autonomisant sur le plan socio-économique », a-t-elle relevé.

Egalement, Sylvia Kuwonu, responsable de l’infirmerie Sophia à Edem/TBI, a exprimé sa gratitude pour ce don, soulignant son impact positif sur l’amélioration des soins. « Nous disons merci pour ce geste généreux. Ce lot de médicament va énormément contribuer à l’amélioration de nos soins », a-t-elle souligné.

Ce don fait suite à une première initiative en 2023, qui avait permis la distribution de consommables et petits matériels au Centre Médical Urbain de Dassasgho et à l’infirmerie de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO)

Djamila Wombo (Stagiaire)

Burkina 24

