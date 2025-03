Burkina Faso : « La Révolution ne s’opère avec efficacité que dans l’ordre et la discipline » (Gilbert Ouédraogo)

Pour marquer le début des activités de la première phase de la deuxième édition des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), les travailleurs des ministères abrités à l’hôtel administratif du Centre se sont retrouvés autour de leurs premiers responsables ce mercredi 26 mars 2025, pour une cérémonie de montée des couleurs.

C’est parti pour la première phase de la deuxième édition des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) qui se tiennent du 26 mars au 9 avril 2025. « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage », c’est autour de ce thème que se tiennent ces journées.

Le ministre en charge de la communication, Gilbert Ouédraogo livrant le message du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré à l’occasion de ces journées, a rappelé que la révolution est à la fois un état d’esprit, de la discipline et de l’ordre. “C’est la capacité à se conformer à des règles et à des normes fixées dans le cadre de la lutte pour notre souveraineté”, a-t-il dit.

“Je constate malheureusement que certains Burkinabè n’ont pas encore pris le train de la révolution en marche, préférant se soustraire à l’ordre et à la discipline, ignorant allègrement le code de la route et méprisant les horaires de service, désobéissant aux instructions de leur hiérarchie et aux directives données par les décideurs”, a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : “ils sont prompts à la fraude, à la triche et pillent le peu de ressources publiques que le peuple met à leur disposition. Pourtant, ils sont les premiers à réclamer des services de qualité, à exiger des dirigeants intègres, engagés, et des autorités qui décident et s’assument”.

A cet effet, il a appelé les Burkinabè à faire une halte à l’occasion de ces JEPPC pour faire un bilan de leur niveau d’engagement en matière d’ordre et de discipline. “La Révolution ne s’opère avec efficacité que dans l’ordre et la discipline. Ces valeurs font la force et la robustesse d’un pays qui aspire à un développement basé sur ses propres ressources”, a-t-il soutenu.

Aussi, Gilbert Ouédraogo a-t-il invité la population à faire une rupture radicale avec ces attitudes qui n’honorent pas le pays. “Cela requiert un véritable changement de mentalité. Pour qu’un peuple souverain, se mette à travailler pour lui-même, il doit d’abord prendre conscience de la conduite à tenir par l’ensemble de ses composantes et se doter d’une volonté de changer fondamentalement de comportements”, a-t-il interpellé.

Également, il a exhorté les fils et filles du pays des hommes intègres à changer de comportements dans les administrations, les lieux de travail, les quartiers et les villages. “L’ordre et la discipline, c’est entre autres, bien entretenir les moyens que l’État met à votre disposition pour la bonne exécution de vos missions. Les biens de l’État, ce sont les biens du Peuple. Je voudrais que chaque agent public s’engage à bien les utiliser afin que ces biens soient utilisables dans la durée. Pour ce faire, il nous faut une vraie rupture”, a-t-il affirmé.

Aux forces combattantes engagées sur le terrain des opérations, Gilbert Ouédraogo loue leur engagement qui permet de recouvrer des pans du territoire national et de réinstaller des villages. “Ces victoires, vous les avez engrangées par votre sens élevé de la discipline et de l’ordre. Ce sont d’ailleurs ces deux valeurs qui font la force des armées puissantes”, a-t-il appuyé.

Willy SAGBE

Burkina 24

