Foire Agroécologique à Koupéla : L’ARFA et ses partenaires en action pour une agriculture durable

La 2e édition de la Foire Promotionnelle des Produits Agroécologiques, organisée par l’Association pour la Recherche et la Formation en Agro-écologie (ARFA), a ouvert ses portes le 25 mars 2025 à Koupéla, Côté Sud de la Cour Royale, sous le thème « Promotion de l’agroécologie pour des circuits courts et la consommation locale : créer des liens entre consommateurs et producteurs agroécologiques ». Cet événement, qui se déroule jusqu’au 27 mars, met en lumière les initiatives locales en faveur d’une agriculture durable et d’une alimentation saine.

L’Association pour la Recherche et la Formation en Agro-écologie (ARFA), avec 30 ans d’expérience, promeut l’agroécologie et l’agriculture biologique comme solutions pour la sécurité et la souveraineté alimentaires du Burkina Faso, face aux défis climatiques, environnementaux, économiques et sécuritaires. La 2e édition de la Foire Promotionnelle des Produits Agroécologiques, est initiée dans ce sens.

Dès l’ouverture, le Coordinateur général de l’ARFA, Salia Hébié, n’a pas manqué de souligner l’importance de cette foire. « L’objectif de notre intervention depuis notre existence, c’est d’accompagner les producteurs à pouvoir récupérer les espaces de production selon des pratiques écologiques et à pouvoir mettre en valeur ces espaces de production.

Donc une chose est d’accompagner la production et l’autre chose également est d’accompagner dans la commercialisation pour rendre encore plus profitables les activités. C’est dans ces cadres que cette foire est organisée », a-t-il expliqué.

Face aux défis auxquels le Burkina Faso est confronté en matière de sécurité alimentaire, notamment les changements climatiques, l’insécurité et les difficultés économiques, le Coordonnateur général de l’ARFA a présenté l’agroécologie comme une alternative viable, mettant en avant la rationalisation des ressources, l’économie sociale et solidaire, et la valorisation des savoir-faire locaux.

Le Haut-commissaire du Kouritenga, Moctar Ilboudo, a salué l’initiative de l’ARFA et de son partenaire Îles de Paix lors de la foire promotionnelle des produits biologiques. Il a d’ailleurs, souligné l’importance de promouvoir une agriculture de qualité, respectueuse de l’environnement et sans intrants chimiques.

L’agroécologie, ce mode de production respectueux de l’environnement et de l’humain, est le créneau de beaucoup d’organisations au Burkina Faso comme l’ONG Îles de Paix, partenaire financier de la foire.

La foire met en avant une variété de produits agroécologiques et biologiques, allant des fruits et légumes frais aux produits transformés tels que les mangues séchées, les oignons séchés et les infusions. Les producteurs présents, accompagnés par ARFA, viennent de diverses localités du Burkina Faso pour présenter leurs produits et établir des contacts commerciaux.

Les discussions lors de la foire vont porter sur les défis de la sécurité alimentaire et de la souveraineté alimentaire, ainsi que sur les solutions offertes par l’agroécologie. Les participants vont échanger sur les pratiques agricoles durables, les circuits courts de distribution et la consommation locale.

L’ARFA, présente dans la région du Centre-Est depuis 2017, a étendu ses activités à l’ensemble des provinces, grâce au soutien des autorités locales, des producteurs et de ses partenaires. Cette 2e édition de la Foire Promotionnelle des Produits Agroécologiques à Koupéla est une vitrine rassemblant producteurs, consommateurs et partenaires autour d’un objectif commun : promouvoir une agriculture respectueuse de l’environnement et une alimentation saine pour tous.

Akim KY

Burkina 24

