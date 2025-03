Remise d’équipements à l’initiative présidentielle Faso Mêbo : Un millier d’engins remis par le Chef de l’État

publicite

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a procédé ce jeudi 27 mars 2025 à une remise d’un premier lot de matériel à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo.

C’est un lot de plus de 900 engins qui a été remis ce matin par le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ au Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le Commandant Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ. Ce matériel est composé de véhicules Pick up 4X4, de machines recycleuses, de bulldozers, de pelles hydrauliques, de pelles chargeuses, de niveleuses, de bétonnières, de camions grues, de camions bennes, de camions citernes, de portes chars, de camions ateliers, d’engins compacteurs, de projecteurs mobiles, etc.

Pour le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, qui a passé en revue toutes les machines et véhicules livrés, ce matériel constitue le premier lot pour la première phase d’acquisition dont le coût d’investissement global est d’environ 200 milliards de FCFA.

« C’est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé. C’est ce qui a amené la création de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo. Si dans des petits pays qui n’ont pas de ressources, ils ont des routes départementales qui sont bitumées, il n’y a pas de raison qu’au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies pour rallier nos différentes localités », indique le Chef de l’État.

Bitumer entre 3000 et 5000 km de route par an

Selon le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, la reconquête de notre territoire engagée par les forces combattantes requiert un réseau routier en bon état. « Pour les accompagner, nous avons besoin de construire beaucoup plus de routes pour leur permettre d’effectuer avec audace et témérité leur mission », soutient le Président du Faso qui ajoute que les producteurs, les transporteurs, les commerçants ont aussi besoin d’un réseau routier praticable pour leurs activités.

L’étape suivante de ce vaste programme est le début des travaux. « L’objectif étant de pouvoir bitumer chaque année entre 3000 et 5000 km de routes au Burkina Faso », à en croire le Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le Commandant Zoodnoma Ahmed SAKANDÉ qui a reçu des instructions fermes pour de la célérité et de la rigueur dans le déploiement du matériel et la réalisation des infrastructures.

Adoptée en conseil des ministres en octobre 2024, l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, logée au Bureau national des grands projets du Burkina, vise à accélérer le désenclavement des villes et des campagnes par la construction de routes et le développement de l’urbanisme durable.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

