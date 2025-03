Fada N’Gourma : L’Eid el-Fitr marqué par des appels à l’unité et à la paix

publicite

Ce lundi 31 mars 2025, la communauté musulmane de Fada N’Gourma a célébré l’Eid el-Fitr, clôturant un mois de jeûne et de dévotion. Placée sous le signe de la prière pour la paix, cette cérémonie a rassemblé fidèles, autorités religieuses et politiques, ainsi que des représentants chrétiens, dans un élan d’unité face aux défis sécuritaires qui secouent la région de l’Est et le Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Sur la place des Martyrs, des milliers de fidèles ont participé à la prière dirigée par le Grand Imam de la ville, Imam EL-Hadj Aboubacar KINA. Dans son sermon, ce dernier a exhorté les croyants à rester unis et à soutenir les forces armées par des prières, afin que « la paix et le vivre ensemble triomphent ».

Le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, présent aux côtés des corps constitués, a salué la ferveur religieuse et rappelé l’importance de cette fête dans un contexte de crise. Il a appelé les populations à « faire bloc derrière les forces combattantes » et à collaborer pour « vaincre les ennemis de la paix », tout en rendant hommage aux soldats et aux volontaires engagés sur le terrain.

L’évêque du diocèse de Fada N’gourma, Monseigneur Pierre Claver Yempabu Malgo, a marqué les esprits en rejoignant la célébration. Il a souligné la portée spirituelle du « jeûne partagé » entre chrétiens et musulmans cette année, y voyant un signe divin pour renforcer les liens entre communautés. « Nos prières communes attireront la grâce de la paix sur notre pays », a-t-il affirmé, insistant sur la nécessité de cultiver l’unité face à l’adversité.

À Fada N’Gourma, l’Eid el-Fitr a transcendé les clivages religieux, transformant la fête en un plaidoyer collectif pour la sécurité et la cohésion sociale. Alors que les défis persistent, cet élan d’espoir rappelle que la prière, l’entraide et le dialogue restent des remparts essentiels pour reconstruire un Burkina Faso apaisé. Une leçon d’humanité, portée par des voix unies dans la foi et la résilience.

Amadou SOW

Correspondant Burkina 24 à Fada N’Gourma

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite