Forbes 2025 : Les milliardaires africains atteignent un niveau de richesse record, portés par Dangote

Le cercle des milliardaires africains s’est élargi et leurs avoirs cumulés ont atteint un montant record de 105 milliards de dollars, comparativement à janvier 2024, selon le classement « Forbes Billionaires : Africa’s Richest People 2025 » publié le samedi 29 mars 2025 par le magazine américain Forbes.

Le nombre des individus africains disposant d’une fortune supérieure ou égale à un milliard de dollars est passé de 20 en janvier 2024 à 22 au 7 mars 2025, grâce au retour dans le club du Marocain Anas Sefrioui et du Sud-africain Jannie Mouton, dont la dernière apparition sur la liste élaborée par Forbes remonte à 2017.

Le come-back d’Anas Sefrioui dans le club restreint des milliardaires en Afrique est le résultat de la hausse de la valeur de son groupe de promotion immobilière Addoha découlant de l’augmentation des ventes de ses filiales au Maroc et en Afrique de l’Ouest.

Jannie Mouton doit essentiellement son retour dans la liste des milliardaires africains à une augmentation de 59% de la valeur de l’action de Capitec Bank Holdings, l’une des principales filiales de sa holding d’investissement PSG Group.

Les milliardaires africains recensés par Forbes sont devenus plus riches que jamais. Leurs avoirs cumulés ont bondi de 27% entre janvier 2024 et mars 2025, atteignant 105 milliards de dollars contre 82,4 milliards auparavant. Cette hausse s’est produite malgré les dévaluations des monnaies opérées dans de nombreux pays, dont le Nigeria, l’Egypte et le Zimbabwe ; la persistance de l’inflation ; les incertitudes politiques locales et un environnement économique mondial peu favorable.

Aliko Dangote consolide sa position

La hausse des avoirs des milliardaires africains s’explique essentiellement par l’augmentation de la fortune du Nigérian Aliko Dangote. Sa fortune est passée de 13,9 milliards de dollars à 23,9 milliards de dollars, suite à la prise en considération de sa méga-raffinerie de pétrole entrée en production il y a environ un an, dans le calcul de la fortune du milliardaire. La construction de cette raffinerie a nécessité 11 ans et des investissements de 20 milliards de dollars.

Le classement montre d’ailleurs que M. Dangote occupe le premier rang pour la 14e année consécutive et fait son entrée dans la liste des 100 personnes les plus riches de la planète.

Le magnat sud-africain des produits de luxe, Johann Rupert, conserve la deuxième place avec une fortune de 14 milliards de dollars, en hausse de 39% par rapport à janvier 2024. Son compatriote Nicky Oppenheimer arrive en troisième position avec 10,4 milliards de dollars cette année contre 9,4 milliards l’année dernière. (Voir le classement complet des 22 milliardaires africains ci-dessous).

Au total, 18 milliardaires ont réussi à augmenter leur fortune entre janvier 2024 et mars 2025, tandis que quatre ont vu leurs avoirs diminuer. Le Zimbabwéen Strive Masiyiwa, magnat des télécommunications, a vu ses avoirs baisser de 33%, à 1,2 milliard de dollars, dans la foulée de l’adoption d’une nouvelle monnaie adossée à l’or (le Zimbabwe Gold – ZiG) en remplacement du dollar zimbabwéen.

La répartition des 22 milliardaires par pays montre que l’Afrique du Sud place sept milliardaires dans le classement, suivie de l’Egypte (cinq) et du Nigeria (quatre). Le Maroc compte 3 milliardaires alors que l’Algérie, la Tanzanie et le Zimbabwe en comptent chacun 1.

Notons que Forbes ne recense que les milliardaires africains qui résident en Afrique ou qui y exercent leur activité principale ; ce qui exclut le citoyen britannique d’origine soudanaise Mo Ibrahim, et le Sud-Africain Nathan Kirsh, dont les activités sont concentrées à Londres. Le Zimbabwéen Strive Masiyiwa, qui réside à Londres, figure sur la liste en raison de ses importants avoirs dans le secteur des télécommunications en Afrique.

Classement des milliardaires africains en 2025, selon Forbes :

1-Aliko Dangote : 23, 9 milliards $ (Nigeria)

2-Johann Rupert : 14 milliards (Afrique du Sud)

3- Nicky Oppenheimer : 10,4 milliards (Afrique du Sud)

4-Nassef Sawiris : 9,6 milliards (Egypte)

5-Mike Adenuga : 6,8 milliards (Nigeria)

6-Abdulsamad Rabiu : 5,1 milliards (Nigeria)

7-Naguib Sawiris : 5 milliards (Egypte)

8-Koos Bekker : 3,4 milliards (Afrique du Sud)

9-Mohamed Mansour : 3,4 milliards (Egypte)

10-Patrice Motsepe : 3 milliards (Afrique du Sud)

11-Issad Rebrab : 3 milliards (Algérie)

12-Mohamed Dewji : 2,2 milliards (Tanzanie)

13-Michel Le Roux : 2,2 milliards (Afrique du Sud)

14-Othmen Ben Jelloun : 1,6 milliard (Maroc)

15-Anas Sefrioui : 1,6 milliard (Maroc)

16-Aziz Akhannouch : 1,5 milliard (Maroc)

17-Jannie Mouton : 1,5 milliard (Afrique du Sud)

18-Femi Otedola : 1,5 milliard (Nigeria)

19-Christoffel Wiese : 1,5 milliard (Afrique du Sud)

20-Youssef Mansour : 1,4 milliard (Egypte)

21-Yassen Mansour : 1,2 milliard (Egypte)

22-Strive Masiyiwa : 1,2 milliard (Zimbabwe)

Source : Agence Ecofin

