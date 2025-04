Ouagadougou modernise son adressage pour faciliter la localisation

publicite

Bientôt de nouvelles adresses dans la ville de Ouagadougou. La Commune de Ouagadougou avec à sa tête le président de la Délégation spéciale de la ville a procédé ce mercredi 2 avril 2025 au lancement de l’adressage des arrondissements 5 et 12. L’objectif est de faciliter la localisation des acteurs urbains. La cérémonie a eu lieu en présence du représentant du partenaire qui est l’Union Européenne, des autorités coutumières et religieuses, mais aussi des techniciens de l’urbanisme.

La suite après cette publicité

L’opération va concerner pour les arrondissements 5 et 12, plus de 2 277 rues et 43 000 portes au bénéfice d’environ 240 000 personnes. L’Information a été donnée par Maurice Konaté, Président de la Délégation spéciale (PDS) de la ville de Ouagadougou.

A terme, a-t-il dit, l’opération devra pallier l’insuffisance d’adressage et facilitera sans doute les déplacements de la population. Concrètement, il s’agira d’effectuer des marquages de numéros ou noms de rues par des agents spécialisés commis à la tâche.

Maurice Konaté a fait savoir que l’objectif est d’actualiser l’adressage de la ville au regard des changements des numéros qu’ont connus les secteurs, les rues et les portes depuis le découpage de la ville de Ouagadougou en 2009.

Au regard de l’importance du projet pour la ville de Ouagadougou, l’Union Européenne a accompagné la mairie dans son désir de refaire l’adressage de la ville, selon Robert Adam, chargé d’Affaires de la délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso.

Pour lui, le bien-fondé de l’opération n’est plus à démontrer. “Ces travaux d’adressage et la base de données qui sera constituée, permettront à la commune et aux bénéficiaires de disposer d’une adresse de localisation pour les différents services aux usagers (les services de l’eau, de l’électricité, du courrier, des sapeurs-pompiers, du cadastre, etc.).

Après l’arrondissement 1 et 2, c’est donc au tour de l’arrondissement 5 et 12 de connaître un nouvel adressage. Le PDS a invité les populations à bien accueillir les techniciens sur le terrain et de leur donner toutes les informations nécessaires pour un déroulement de l’Adressage. Le top départ de l’opération a été donnée par le PDS Maurice Konaté en compagnie du représentant de l’Union Européenne et des autorités administratives et coutumières.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite