Paix mondiale : La France dirige le Conseil de Sécurité de l’ONU pour le mois d’Avril

publicite

La France a pris la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois d’avril, avec l’ambassadeur Jérôme Bonnafont à la tête de l’organe directeur.

La suite après cette publicité

Jérôme Bonnafont a déclaré que l’ordre du jour consistait à diriger le Conseil afin de s’assurer qu’il s’occupe des guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, en Afrique et en Haïti.

Il a souligné que pour le Conseil de sécurité, la question la plus urgente est de savoir si les annonces concernant les discussions sur le cessez-le-feu en Ukraine produiront des résultats.

« En tant que président du Conseil de sécurité, nous serons ouverts à toute suggestion des membres afin que ce qui se passe actuellement entre les États-Unis, l’Ukraine et la Russie soit poussé dans la bonne direction par les Nations unies en tant qu’obligation », a-t-il fait savoir.

Au cours du mois, le Conseil de sécurité devrait se réunir pour son débat public trimestriel sur le Moyen-Orient et la création d’un Etat palestinien. Jérôme Bonnafort a déclaré que la situation était « très préoccupante », ajoutant que le Conseil devrait agir sur un certain nombre de points, notamment à Gaza et le conflit israélo-palestinien, plus largement, le Liban et la Syrie.

Source : Africanews.com

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite