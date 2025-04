Clarification du Groupement Professionnel des Pétroliers Indépendants du Burkina Faso (GPPI-BF) sur les interruptions de service de l’Essence Super 91

publicite

Le Groupement Professionnel des Pétroliers Indépendants du Burkina Faso *(GPPI-BF)* tient à rassurer l’ensemble de la population sur la disponibilité de l’Essence Super 91 dans les stations-service. Il n’y a aucune pénurie de carburant au Burkina Faso.

La suite après cette publicité

Les interruptions ponctuelles observées dans la distribution de l’Essence Super 91 sont dues à un phénomène technique bien connu, appelé « Effet Vapor Lock ». Ce phénomène, lié aux fortes chaleurs que nous connaissons actuellement en cette période de canicule, provoque une vaporisation de l’essence dans les conduits, entraînant un débit irrégulier ou une interruption temporaire du service à la pompe.

Nous tenons à préciser que nos entreprises membres ne rencontrent aucun problème d’approvisionnement en Essence Super 91 auprès de la SONABHY. Nos stocks sont suffisants pour répondre à la demande. Par ailleurs, des mesures techniques sont en cours pour atténuer l’impact de cet effet et rétablir un service optimal dans les meilleurs délais.

En attendant des conditions climatiques plus clémentes, qui élimineront naturellement ce phénomène, nous invitons les populations à :

• Rester calmes et éviter toute panique ;

• Privilégier l’approvisionnement en Essence Super 91 durant les moments les moins chauds de la journée : idéalement avant 9h00 le matin ou après 19h00 le soir, lorsque les températures sont plus basses.

Le GPPI-BF réaffirme son engagement à garantir un service de qualité et remercie la population pour sa compréhension et sa collaboration.

Pour un approvisionnement serein, restons unis et solidaires !

Le Président du GPPI-BF

Amado TRAORE

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite